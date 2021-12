Gaby Spanic, fichaje estrella de la telenovela que protagonizará Alejandra Espinoza en Televisa La actriz venezolana compartirá elenco con la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina en el melodrama que producirá Salvador Mejía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent Gaby Spanic iniciará el 2022 con una nueva telenovela bajo el brazo. Tras su destacada participación en Si nos dejan, melodrama que marcó meses atrás su esperado regreso al género que la vio nacer como estrella tras más de un lustro ausente de la pequeña pantalla, la reconocida actriz venezolana estará de vuelta el próximo año en los foros de grabación de Televisa San Ángel. La inolvidable heroína de exitosas telenovelas como La usurpadora y Tierra de pasiones fue confirmada este jueves como parte del elenco estelar de Corazón guerrero, título tentativo del melodrama que marcará el debut como protagonista en Televisa de Alejandra Espinoza. "Nuestra Gaby Spanic regresará a las telenovelas nuevamente de la mano de Salvador Mejía en su nueva producción para Televisa", confirmó su agencia de representación en Instagram. La actriz, quien participó recientemente en el reality show de Telemundo La casa de los famosos, se reunió este miércoles en México con el reconocido productor de Televisa para cerrar su participación en esta historia, como se desprende de la foto que se compartió del encuentro. Gaby Spanic Gaby Spanic y el productor de Televisa Salvador Mejía | Credit: Instagram Hispanomedio Recordemos que Spanic y Mejía ya trabajaron juntos hace más de dos décadas en la exitosa telenovela La usurpadora, historia que catapultó a la fama a la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no han trascendido los detalles del personaje que interpretará en la telenovela, se sabe que Spanic compartirá elenco, además de con Espinoza, con Ana Martín, Diego Olivera, Sabine Moussier, Gonzalo García Vivanco, Christian de la Campa y Rodrigo Guirao, entre otros. El melodrama comenzará a grabarse durante el primer trimestre del próximo año en México.

