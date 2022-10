Gaby Spanic confiesa el beso de telenovela que la marcó "mucho": "Me puse hasta nerviosa" La actriz venezolana hizo la confesión esta semana en el programa ¡Siéntese quien pueda! (UniMas). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic; David Zepeda | Credit: Mezcalent (x2) Gaby Spanic ha logrado hacer historia en el género de las telenovelas como protagonista de exitosos melodramas que le han dado la vuelta al mundo, entre ellos Como tú ninguna (1995), La usurpadora (1998), Prisionera (2004) y Tierra de pasiones (2006). Pero también ha dado vida a inolvidables villanas que no han dejado indiferente al público, como la que interpretó en Soy tu dueña (2010), historia que encabezaron Lucero y Fernando Colunga y en la que también pudo compartir set de grabación con uno de los galanes del momento, David Zepeda. Precisamente, sobre el protagonista de exitosas telenovelas como Mi fortuna es amarte y La doble vida de Estela Carrillo la actriz venezolana hizo este miércoles una inesperada confesión en el programa ¡Siéntese quien pueda!, que UniMas transmite a las 7 p. m., hora del Este. "Gaby quiero que me cuentes por favor honestamente y con nombre y apellido cuál fue el galán que más rico te besó en una telenovela y te voy a dar tres nombres para que se te haga más fácil escoger, ahora si tienes otro también me lo puedes decir: Saúl Lisazo, Fernando Colunga o Francisco Gattorno", le preguntó la reportera ecuatoriana Alejandra Jaramillo. Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent "No me acuerdo, fue tantos años atrás que no me acuerdo", respondió Spanic. Jaramillo, sin embargo, no desistió en su intento de sacarle la sopa a Gaby y reformuló de otra manera la pregunta: "¿Algún beso que te haya marcado, que te haya removido?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta vez la actriz sí dio nombre y apellido. Gaby Spanic David Zepeda Left: Gaby Spanic | Credit: Mezcalent Right: David Zepeda | Credit: Mezcalent "Me marcó uno mucho que me puse hasta nerviosa, pero no fue con ninguno de los tres. [Fue] con David Zepeda", confesó la estrella venezolana sin ahondar en los detalles. ¡Siéntese quien pueda! se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Univision.

