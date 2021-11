Gaby Spanic y Catherine Siachoque ¡quieren una tercera telenovela juntas! Tras La venganza y Tierra de pasiones, las actrices desean volver a compartir set de grabación en una nueva telenovela que están seguras de que sería otro éxito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic y Catherine Siachoque Gaby Spanic y Catherine Siachoque | Credit: Mezcalent (x2) Gaby Spanic y Catherine Siachoque conformaron hace más de 10 años una exitosa dupla en dos inolvidables telenovelas de Telemundo: La venganza (2002) y Tierra de pasiones (2006). Las actrices no dejaron indiferente a nadie con sus explosivas escenas de pelea con las que incendiaban cada noche la pantalla y tanto dieron de qué hablar en su momento. Aunque todo hacía pensar que la experiencia de trabajo entre ambas no había sido demasiado positiva, Siachoque sorprendió hace algunas semanas al comentar durante una transmisión en vivo a través de Instagram que deseaba volver a trabajar con la actriz venezolana. "Definitivamente volvería a hacer una telenovela porque creo que es una dupla que a la gente le encanta y a mí trabajar con ella me gustó", declaró la actriz colombiana. "Estar en el set generaba una energía muy particular que trascendía a la pantalla, entonces yo estoy casi segura que si hoy en día Gabriela Spanic y yo hiciéramos una novela sería un gran éxito, entonces sí", agregó la inolvidable doña Hilda de Sin senos sí hay paraíso. Pero, ¿será que Spanic también volvería a trabajar con la esposa de Miguel Varoni? Si bien en ese momento no reaccionó a la noticia a pesar de que se hizo eco de sus declaraciones, la inolvidable protagonista de La usurpadora aclaró recientemente a través de su perfil de Instagram si estaría dispuesta a volver a compartir set de grabación con Siachoque. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Claro que me encantaría trabajar de nuevo con mi querida excelente actriz Catherine Siachoque, sería un hit", dejó claro para alegría de sus seguidores y los de Siachoque. "Con todos fue una experiencia maravillosa", agregó refiriéndose al elenco de Tierra de pasiones.

