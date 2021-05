Gaby Spanic aparece por fin en video promocional de Si nos dejan La telenovela protagonizada por Mayrín Villanueva, que Univision estrenará el 1 de junio, marca el esperado regreso a los melodramas de la actriz venezolana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Univision continúa promocionando el estreno de Si nos dejan, su nueva telenovela estelar que cuenta con las actuaciones protagónicas de Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas. Adaptación de la exitosa historia colombiana Señora Isabel, el melodrama aterrizará en el prime time de la cadena hispana el martes 1 de junio a las 9 p.m., hora del Este. Entre los grandes atractivos que tiene la telenovela se encuentra la esperada participación de Gaby Spanic, quien regresa a los melodramas en la piel de Fedora tras 7 años ausente. Gaby Spanic Gaby Spanic es Fedora en Si nos dejan | Credit: Cortesía La actriz venezolana apareció por primera vez recientemente en uno de los videos promocionales de la telenovela y, a pesar de que apenas estuvo unos segundos en pantalla, fue suficiente para revolucionar las redes sociales ya que muchos fans esperan su regreso. La aparición de Gaby fue destacada en diferentes páginas especializadas en telenovelas, lo que prueba la expectación que existe alrededor de la figura de la inolvidable Paola Bracho. La corta duración que tiene la presencia de la actriz en el promocional, sin embargo, despertó las críticas de sus fans más apasionados, quien esperaban que se le diera más protagonismo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué fuerte! Sale una promo donde aparece por fin Gaby y no dice apenas nada. Saben perfectamente que va a comerse a todos los demás, por eso lo han hecho así", se puede leer entre las decenas de mensajes que han invadido las redes sociales. "Esperaba que en la promo saliera más tiempo Gaby", comentó otra persona. Aun quedan tres semanas para el estreno de la telenovela por lo que es probable que más adelante la cadena emita nuevas imágenes de Spanic a modo de aperitivo.

