"Estuve grabando 5 meses". La telenovela de Gaby Espino en Telemundo que nunca vio la luz La actriz venezolana se vio obligada a abandonar el melodrama tras enterarse que estaba embarazada y la cadena decidió retomar de cero el proyecto. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gaby Espino ha protagonizado exitosas telenovelas para Telemundo, pero hubo una que nunca pudo ver la luz, al menos no con la actriz venezolana dentro del proyecto. Se trata de El juramento (2008), melodrama que tenía inicialmente como pareja protagónica a Gaby y a Fernando Carrillo y que terminaron encabezando Osvaldo Ríos y Natalia Streignard. "Estuve grabando 5 meses, lo que pasa es que sacaron al protagonista, entonces iban a repetir los 5 meses y nos dan vacaciones en diciembre. Nos dicen ‘mira vamos a buscar a otro protagonista y vamos a comenzar a grabar todo’. Y me acuerdo que sacan a Fernando, no sé por qué, y luego Susana Dosamantes se fractura creo que las dos piernas haciendo una escena, entonces tenían que repetir los 5 o 6 meses de novela", contó Espino en una transmisión en vivo que llevó a cabo hace algunas semanas a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también empresaria, que iba a tener un nuevo galán en la historia tras la inesperada salida de Carrillo, finalmente tampoco pudo formar parte del proyecto ya que quedó embarazada. "Cuando yo llego a Venezuela, estoy de vacaciones me doy cuenta de que estoy embarazada de Oriana, entonces llamé a Patricio [Wills] y a Joshua [Mintz] y les dije ‘tienen que buscar al protagonista y a la protagonista porque yo estoy embarazada’”, rememoró Gaby. "Era una novela divina, de las historias más bellas, que la hizo Kate y Guy Ecker hace muchísimos años y pues nada no la pude hacer", compartió la actriz, quien ya tenía 4 meses de embarazo cuando se enteró de que se iba a convertir en madre. "Fue un embarazo cortico porque di a luz a los 7, o sea fueron 3 meses", detalló.

