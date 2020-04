"Obviamente había mucha química": Gaby Espino recuerda 10 años después su telenovela con Jencarlos Canela La actriz venezolana rememoró recientemente su participación en el exitoso melodrama de Telemundo Más sabe el diablo, donde conoció al padre de su hijo Nickolas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A 10 años de su final, Gaby Espino guarda los mejores recuerdos de su participación en la exitosa telenovela de Telemundo Más sabe el diablo, historia en la que compartió créditos con Jencarlos Canela, quien terminaría siendo su pareja en la vida real y el padre de su hijo. En una reciente transmisión en vivo a través de Instagram con Miguel Varoni, quien también formó parte de la ficción, la actriz rememoró lo especial que fue en su vida esta telenovela que comenzó a grabar cuando su primogénita Oriana apenas tenía unos meses de vida. Image zoom Gaby Espino Mezcalent "Yo estaba en Venezuela, acababa de tener a Oriana, yo creo que tendría 5 meses o algo así y Joshua [Mintz, exejecutivo de Telemundo] me dijo ‘Gaby tengo este proyecto, está buenísimo’, me mandó la historia, yo leí los primeros capítulos y le dije ‘bueno, dale vámonos’ y ya me vine a Miami y comenzamos la historia que era digamos una novela de ruptura porque era bastante moderna con respecto a las que se venían haciendo pero tenía una historia de amor maravillosa", compartió la también conductora, influencer y empresaria venezolana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Espino, quien tiene más de 10 millones de seguidores solo en Instagram, reconoció que esta telenovela que grabó en Miami ‘fue una de las historias más lindas’ que ha protagonizado. "Para mí fue de las historias más lindas que he hecho. Y bueno nos lo gozamos evidentemente. Ahí conocí a Jencarlos, de ahí comenzó a hacerse Nicolás digamos (ríe). No mentira, Nickolas vino mucho después, Nickolas vino años después, como tres o cuatro años después", aseguró. Image zoom Gaby Espino y Jencarlos Canela en Más sabe el diablo Mezcalent La actriz también habló de la química tan especial que se dio desde un principio entre Jencarlos y ella durante las grabaciones del melodrama y que hizo que el público conectara con la pareja. "Nosotros teníamos mucha química y sí la había, no hay que decir que no, obviamente la había", admitió Gaby. "Para mí la historia era maravillosa y todo se alineó y salieron muy bien las escenas y a la gente le gustó mucho, la gente se quedó enganchada también con la pareja". Cabe recordar que aunque Gaby y Jencarlos hicieron ‘clic’ durante las grabaciones de la telenovela, su historia de amor no comenzó hasta mucho tiempo después de que finalizara su rodaje ya que en ese momento ambos tenían sus respectivas parejas. De hecho, no fue hasta septiembre de 2011 cuando ambos confirmaron su relación, al mismo tiempo que dieron a conocer la feliz noticia de que se convertirían pronto en papás. Tres años después, en agosto de 2014, su noviazgo llegaba a su fin, transformándose el amor de pareja en una bella amistad que perdura hasta la actualidad. Advertisement

"Obviamente había mucha química": Gaby Espino recuerda 10 años después su telenovela con Jencarlos Canela

