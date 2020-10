Gaby Espino y Silvia Navarro ¡juntas en La suerte de Loli! La actriz venezolana destapó este martes a través de las redes sociales la telenovela con la que regresará a la televisión. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras confirmar semanas atrás su esperado regreso a las telenovelas, Gaby Espino guardaba con mucho recelo los detalles del proyecto que la traerá de vuelta a la televisión. Ni el nombre de la historia, ni los actores con los que estará compartiendo elenco, la actriz venezolana se resistía a compartir cualquier información que delatará lo que estaba grabando. Hasta ahora. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo y Santa diabla despejó de golpe todas las incógnitas este martes al publicar un pequeño vídeo a través de Instagram en el que deja ver los libretos de su nuevo proyecto y por ende su nombre. Se trata de La suerte de Loli, el melodrama con tintes de comedia que marcará el debut de la reconocida actriz mexicana Silvia Navarro en la cadena de habla hispana. Image zoom Gaby Espino y Silvia Navarro ¡juntas en La suerte de Loli! Mezcalent (x2) "Estudiando", escribió Gaby junto a la grabación. Image zoom Gaby Espino SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Espino, que también compartirá elenco en esta ficción con Jacky Bracamontes, Mariana Seoane y Christian Chávez, entre otros, interpretará a un personaje de nombre Paulina para el que tuvo que someterse días atrás a un importante cambio de look. La suerte de Loli gira alrededor de Loli (Navarro), una exitosa productora de radio, soltera y de espíritu libre que vive su vida sin ningún compromiso. Nunca ha encontrado el amor verdadero y tomó la decisión de no convertirse en madre. Sin embargo, luego del inesperado fallecimiento de su mejor amiga, la vida de Loli dará un giro al convertirse en la tutora legal de los hijos de su amiga.

