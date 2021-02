Close

Gaby Espino declara la guerra a Adamari López en su regreso a las telenovelas El personaje que interpreta la actriz venezolana en La suerte de Loli (Telemundo), Paulina, no le pondrá las cosas nada fáciles a la conductora en su serie La suerte de Ada. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Emocionada, Adamari López anunció este jueves que regresa a la actuación como protagonista de La suerte de Ada, una producción muy especial que se transmitirá próximamente a través del programa matutino de Telemundo, hoy Día. En esta serie, la que fuera villana de exitosos melodramas como Gata salvaje entrará al mundo de la actual telenovela estelar de la cadena, La suerte de Loli, junto con los personajes de la ficción con la meta de conseguir un trabajo en la empresa Global Radio Group. "Esto solo lo van a ver aquí en hoy Día, la próxima semana están invitados a disfrutar de ese primer episodio de mi nueva novela La suerte de Ada", anunció. "Como televidente disfruto de ver La suerte de Loli, pero como por arte de magia dejaré de ser espectadora para estar dentro de esta maravillosa historia", agregó. Image zoom La suerte de Ada | Credit: TELEMUNDO La carismática conductora interactuará a lo largo de La suerte de Ada con varios de los personajes de la telenovela, entre ellos la antagonista que interpreta Gaby Espino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz venezolana ya dejó entrever en un avance que no le allanará el camino a Ada, todo lo contrario, ya que como buena villana su personaje está listo para declararle la guerra. Image zoom Adamari López y Gaby Espino | Credit: Telemundo (x2) "Yo no estoy feliz de que Adamari esté aquí porque aquí ya estamos las que somos y somos suficientes, o sea qué cree ella que va a venir aquí a agarrar el lugar de quién, no, ella se va hoy mismo, aquí no se queda", expresa contundente la actriz en la piel de Paulina. La suerte de Loli se transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del este, por Telemundo.

