Gaby Espino de vuelta en la televisión con un nuevo reto actoral La actriz venezolana forma parte del elenco estelar de la bioserie autorizada sobre la vida de Vicente Fernández que este miércoles se estrenará en Colombia por Caracol Televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Caracol Televisión Gaby Espino se dejó ver el año pasado en la pantalla de Telemundo como la antagonista de la telenovela La suerte de Loli, historia que marcó el debut en la cadena de Silvia Navarro. Desde entonces, la actriz venezolana se había mantenido alejada de la televisión. Hasta ahora. La también conductora, quien supera los 12 millones de seguidores en la red social Instagram, tendrá una destacada participación en El rey Vicente Fernández, la bioserie autorizada sobre la vida del ídolo mundial de la música ranchera que se estrenará en Colombia este miércoles 3 de agosto a través de Caracol Televisión. Espino, quien grabó la serie en México, interpreta en la ficción a Verónica Landín, la eterna rival de 'El charro', "una mujer que representa los extremos a los que un mal periodista está dispuesto a llegar por obtener reconocimiento y fama. Verónica acompaña a Vicente en dos etapas de su vida: la del joven que se abre paso por el mundo artístico, y la del hombre de familia que después de años y esfuerzo ha logrado un lugar en el mundo de la fama. A grandes rasgos, Verónica es una mujer que por una primicia es capaz de todo. Es perspicaz, buena oradora, atractiva, incisiva, y además sabe que es poderosa, que el lugar que ha alcanzado en la televisión le da un estatus, uno que no sólo quiere preservar, sino que quiere que siga aumentando". Gaby Espino Gaby Espino es Verónica Landín | Credit: Caracol Televisión A diferencia de la que emitió recientemente Univision y que protagonizó Pablo Montero, esta bioserie producida por Caracol Televisión cuenta con el respaldo de la familia de Vicente Fernández, quien en esta ocasión es interpretado en su etapa adulta por Jaime Camil. "Es una responsabilidad inmensurable, una emoción y una felicidad grandísima porque es el máximo exponente de la música ranchera en todo el mundo. Caracol Televisión lleva trabajando en este proyecto, junto a la familia Fernández, más de dos años, teniendo la autorización absoluta, siempre respetando los deseos de la familia sobre cómo se va a interpretar a Vicente, su vida y trayectoria", expresó Camil. "Hay muchas historias que la familia le contó a Caracol Televisión que nadie conoce de Vicente y que ahora podrán ver en pantalla. Es una serie que la gente va a disfrutar muchísimo, van a llorar, se van a enamorar y van a cantar todas las canciones con nosotros, además, podrán conocer ese lado humano de Vicente Fernández y espero que el público reciba esta serie con el mismo cariño, respeto y amor con el que la hicimos". Jaime Camil Jaime Camil es Vicente Fernández | Credit: Caracol Televisión En El rey Vicente Fernández los televidentes podrán ver "al ídolo universal desde que era un niño, lleno de necesidades y carencias, viviendo en la extrema pobreza, hasta ser testigos del gran hombre en el que se convirtió llegando a ser una estrella de la música a nivel mundial". El rey Póster promocional de El rey Vicente Fernández | Credit: Caracol Televisión SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bioserie fue anunciada meses atrás como parte de la nueva programación de Telemundo para la temporada 2022-23, por lo que también se estrenaría próximamente en Estados Unidos.

