Gaby Espino radiante en su nuevo personaje y más ¡de telenovela! Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Instagram (x3) La actriz venezolana se deja ver desde el set de grabación de La suerte de Loli, Claudia Martín graba en la playa Fuego ardiente, Martha Julia se integra al elenco de La mexicana y güero y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería ¡Se une a telenovela! Image zoom Credit: Facebook Juan Soler Martha Julia se integró recientemente al elenco del melodrama La mexicana y el güero, historia que se transmite actualmente en México y que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler, con quien posa en la foto. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Bienvenida Martha Julia Image zoom Credit: Instagram Martha Julia "Que bonito se siente trabajar junto a personitas tan maravillosas como ustedes. Los quiero mucho. Por muchos proyectos más juntos", escribió la actriz mexicana junto a esta imagen que compartió en Instagram en la que posa con Juan Soler y Horacio Pancheri. 2 de 10 Applications Ver Todo Sol, arena... ¡Acción! Image zoom Credit: Instagram Fuego ardiente El elenco protagónico de la nueva telenovela de Televisa, Fuego ardiente, encabezado por Mariana Torres, Carlos Ferro, Claudia Martín y Kuno Becker se trasladó esta semana a la playa para grabar varias escenas del melodrama que produce Carlos Moreno y que se estrenará en 2021. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio En el paraíso Image zoom Credit: Instagram Fuego ardiente El galán de la historia, Carlos Ferro, y su antagonista, Claudia Martín, posaron así de contentos entre escena y escena. 4 de 10 Applications Ver Todo Dúo estelar Image zoom Credit: Instagram Fuego ardiente La heroína del melodrama, Mariana Torres, y su villano, Kuno Becker, también se dejaron ver de lo más felices en la espectacular locación mientras grababan sus escenas. 5 de 10 Applications Ver Todo Pura diversión Image zoom Credit: Instagram Fuego ardiente "Esto es lo que sucede cuando te diviertes grabando", se escribió a través del perfil de Instagram de la telenovela junto a esta imagen de Kuno. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En acción Image zoom Credit: Instagram Maite Embil Concentrada en su trabajo pero a la vez muy contenta por las escenas que se están logrando, Gaby Espino no dudó en posar con esta sonrisa desde el set de grabación de la nueva telenovela de Telemundo La suerte de Loli. 7 de 10 Applications Ver Todo Nuevo personaje Image zoom Credit: Instagram Te acuerdas de mí Así lucirá Rebecca Jones en la piel de Antonia como parte del elenco de la próxima telenovela estelar de Televisa ¿Te acuerdas de mí?, historia que protagonizan Gabriel Soto y Fátima Molina. 8 de 10 Applications Ver Todo Belleza natural Image zoom Credit: Instagram Carmen Villalobos Carmen Villalobos posó así de espléndida en el Eje Cafetero de Colombia, donde graba actualmente la nueva versión del exitoso melodrama Café con aroma de mujer junto a William Levy y Laura Londoño. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La selfie del recuerdo Image zoom Credit: Instagram Gaby Platas Desde Guanajuato, México, el elenco de la nueva telenovela de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia? inmortalizó una de las jornadas de grabación con esta simpática selfie. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

