"Estaba buscando algo que me enamorara": Gaby Espino anuncia su regreso a las telenovelas A 2 años de su participación en la miniserie Jugar con fuego, la actriz venezolana comenzará a grabar próximamente en Miami su nuevo proyecto de actuación. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras dos años ausente en el mundo de la actuación –su último proyecto fue la miniserie Jugar con fuego que grabó en Colombia en 2018 junto con Jason Day, Margarita Rosa de Francisco y Carlos Ponce–, Gaby Espino regresará próximamente a las telenovelas. La reconocida actriz y empresaria venezolana anunció este jueves emocionada a través de sus redes sociales que ya pronto la vamos a poder ver todos los días en televisión. "Hay un proyecto muy especial porque la gente pregunta que cuándo regreso a la actuación y pues les voy a contar, pronto. Pronto me van a dejar decir. Pero estoy supercontenta de que ya pronto nos vamos a poder ver todos los días por la tele", expresó la también empresaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin revelar detalles del mismo, la actriz señaló que se trata el proyecto ‘adecuado’ que estaba esperando para poder regresar a la actuación ya que, además de enamorarle la historia y el personaje, le permitirá estar cerca de sus hijos ya que se grabará en Miami. "La verdad me había tardado un poco en decidirme, en escoger el proyecto adecuado porque yo tengo a Oriana y a Nickolas, casi todo se graba fuera de Miami y pues dejarlos aquí e irme a hacer un proyecto fuera, que siempre lo he hecho pero por tiempos cortos, entonces quería algo que fuera cerca de mi casa", explicó la influencer. "Yo me iría a vivir a otro país feliz pero con mis hijos. Trabajar fuera y dejarlos aquí la logística es supercomplicada. Lo he hecho miles de veces pero es tedioso, entonces estaba buscando algo que cuadrara y que me enamorara, por eso este proyecto es muy especial", agregó. Aunque no mencionó la cadena con la que grabara este proyecto, todo apunta a que nuevamente irá de la mano de Telemundo, su casa desde hace más de una década.

