¿Gaby Espino sigue en Telemundo? La actriz y presentadora venezolana aclaró cómo es su relación actual con la cadena tras más de diez años formando parte de sus filas como artista exclusiva. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que debutara en 2007 como protagonista de la telenovela Sin vergüenza, Gaby Espino se ha convertido en un rostro habitual en las pantallas de Telemundo. La actriz venezolana lleva más de una década encabezando exitosas ficciones de la cadena, así como conduciendo importantes premiaciones como Premios Tu Mundo y Premios Billboard de la Música Latina. ¿Pero será que la también empresaria sigue siendo una de sus artistas exclusivas? En una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de la página de Facebook de Telemundo, la inolvidable protagonista de Más sabe el diablo aclaró ante las dudas de sus seguidores cómo es la relación que mantiene actualmente con la cadena. Espino, que tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram, confirmó que sigue vinculada a la cadena, pero dio a conocer que su exclusividad solo abarca la parte de la conducción. "Me han preguntado mucho que si te fuiste de Telemundo. No, sigo con Telemundo, sobre todo en la parte de conducción, como presentadora, que es algo que me fascina y Telemundo me ha dado la oportunidad de desarrollar", informó la estrella venezolana. De hecho, la presentadora avanzó que su siguiente proyecto con la cadena será de conducción. "Hay algo superchévere que ya pronto lo anunciarán. No lo puedo anunciar yo. Y bueno me estoy preparando para eso a nivel físico porque quiero estar chévere, quiero estar saludable por dentro y por fuera", comentó la también heroína de la telenovela Santa diabla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, sin embargo, no descarta volver a participar pronto en una serie de televisión. "Estoy superabierta a esa posibilidad también. Obvio me encantaría que fuera aquí en Miami porque no tengo que moverme de mi casa”, aseveró. "Para mí es superdifícil cuando tengo que hacer un proyecto fuera porque tengo que dejar a mis hijos y yo vivo sola con mis hijos entonces es una logística enorme. Yo no los voy a cambiar de colegio por irme tres o cuatro meses a hacer un proyecto fuera, entonces se quedan acá", explicó. Respecto a si le gustaría ser la protagonista o la antagonista de la historia en su siguiente reto actoral, la respuesta de Gaby no pudo ser más clara. "De lo que sea. Yo siento que he hecho tantas cosas en mi vida que la conclusión es que amo la actuación, me gusta muchísimo, y me gustaría hacer cualquier personaje que me llene y que me guste", aseguró. "Para yo hacer un proyecto en este momento tiene que llenar completamente mis expectativas porque tengo que irme de mi casa […]".

