Gabriel Soto ¡ya tiene pareja para su nueva telenovela!

Desde Marlene Favela hasta Eva Cedeño. La lista de actrices que hicieron casting a lo largo de las últimas semanas para protagonizar junto a Gabriel Soto la próxima telenovela estelar de Televisa es extensa, pero finalmente solo podía quedar una. El melodrama que comenzará a grabar muy pronto el galán mexicano confirmó este martes a su protagonista femenina y, para sorpresa de todos, no es un rostro muy conocido. Se trata de Fátima Molina, una actriz mexicana mucho más joven que Gabriel que ha desarrollado hasta ahora toda su carrera fuera de Televisa en teleseries como Tres milagros, Las malcriadas, Diablero y Falco, entre otras. Molina también formó parte del elenco de la primera temporada de la telenovela de Telemundo La doña, donde interpretó a Lidya, la mejor amiga de Mónica (Danna Paola). El melodrama que ahora encabezará junto a Soto marcará su debut en Televisa. ¿Te acuerdas de mí? es la versión mexicana de una exitosa telenovela turca conocida en el mercado español como Reina de la noche. La ficción presenta la historia de Pedro (Soto), quien se enamora de Vera (Molina) en una viaje de negocios después de que lo fuerzan a casarse con la hija de Olmo. Image zoom Gabriel Soto y Fátima Molina, protagonistas de ¿Te acuerdas de mí? Mezcalent (x2) Pedro está listo para dejarlo todo por su nuevo amor, pero debe abandonar sus planes cuando Olmo, su jefe y mentor, amenaza la vida de esta. Pedro se separa de su gran amor para salvarla, pero años más tarde, Pedro y Vera se vuelven a encontrar bajo circunstancias extrañas. Olmo, quien desconoce el pasado de Vera, se ha enamorado de ella y la presenta a su familia como su nueva novia. En el encuentro se reaviva el amor de Pedro y Vera, con lo que se descubre el pasado oscuro que los une y se desata un doloroso plan de venganza. La telenovela se estrenará el próximo año en México en horario estelar.

