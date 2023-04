Gabriel Soto ¡listo para hacer maldades! El actor mexicano interpretará al primer villano de su carrera en la nueva telenovela de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: TelevisaUnivision Gabriel Soto dejará de ser el bueno de la historia. El protagonista de exitosas telenovelas como Mi camino es amarte y Soltero con hijas interpretará al primer villano de su carrera en Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa saga Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. "[Estoy] muy contento, muy emocionado, un personaje bien complicado otra vez, ahora sí que tengo otra vez un reto enfrente de mí y eso es lo que me gusta: salirme de mi zona de confort, seguir aprendiendo y echarle todas las ganas", expresó recientemente el actor mexicano ante las cámaras de Televisa Espectáculos. Soto había interpretado personajes de corte antagónico, pero nunca un villano como tal. "Y este personaje sí es un villano que es capaz de todo", avanzó el intérprete. "Pero se va a trabajar desde el tono del realismo, no tanto del melodrama, entonces eso está más padre y más complejo porque se quita el estereotipo del malo, malo, y hay que encontrarle los matices". Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: TelevisaUnivision Soto, quien cuenta con más de 4 millones y medio de seguidores en la red social Instagram, adelantó que su personaje, Leandro, usará la galanura como un arma. "Tiene que ser muy encantador, pero es muy manipulador y trata de salirse con la suya siempre", explicó. "Pero es un personaje bien bonito, espero que les guste mucho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor compartirá set de grabación en esta historia con Claudia Martín, Gabriela de la Garza, Matías Novoa, Carlos Ferro, María Sorté y la hija de Mayrín Villanueva, entre otros. El melodrama ya comenzó a grabarse en México y se estrenará este verano.

