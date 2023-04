Gabriel Soto ya tiene nueva telenovela tras el éxito de Mi camino es amarte El actor mexicano asumirá un nuevo reto en su carrera como parte del elenco principal de una de las sagas más exitosas de los últimos años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Jaime Noagles/Medios y Media/Getty Images Gabriel Soto recién acaba de concluir su participación en Mi camino es amarte, que llegó a su gran final la semana pasada a través de Univision, y ya tiene nueva telenovela en puertas. El actor mexicano formará parte del elenco principal de Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. "Todos sentimos culpa, Leandro no", avanzó Ocampo sobre su personaje. El también protagonista de exitosos melodramas como Soltero con hijas y Te acuerdas de mí está "feliz de ser parte de este maravilloso proyecto". "Un nuevo reto en mi carrera sin duda. Gracias Rosy Ocampo por esta oportunidad y por confiar en mí", expresó a través de su perfil de Instagram, donde supera los 4 millones de seguidores. Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Instagram Gabriel Soto Al igual que las anteriores entregas, Vencer la culpa tendrá como protagonistas a cuatro mujeres, "sin embargo, lo que está cambiando es que nos enfocamos también en las tramas masculinas". "Son hombres y mujeres que cada uno va a tener que aprender a vivir con su culpa en ese sentido, primero a reconocer si hiciste mal o reconocer si de alguna forma tomaste una decisión equivocada, enmendarlo si es factible…", explicaba su productora a Televisa Espectáculos. Matías Novoa El actor chileno, quien está al aire actualmente en la pantalla de Univision como protagonista de Cabo, también participará en Vencer la culpa. Su personaje, Pablo, es "un hombre que deberá reconocer sus culpas para vencerlas". Matías Novoa Matías Novoa | Credit: Instagram Rosy Ocampo Novoa "se alejará" del rol de galán en esta historia. Carlos Ferro El actor mexicano será otro de los rostros protagónicos masculinos de Vencer la culpa. Él interpretará a Franco, "un hombre misterioso y reservado cuya culpa lo atormenta hasta la fecha". Carlos Ferro Carlos Ferro | Credit: Instagram Rosy Ocampo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Vencer la culpa también actuarán Juan Carlos Barreto, Helena Rojo, Roberto Ballesteros, Ingrid Martz, Luis Gatica y Romina Poza, la hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza.

