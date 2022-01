Gabriel Soto: "Soltero con hijas fue un reto muy importante para mi carrera porque nunca había hecho un tono de comedia de este tipo" El actor mexicano vuelve a apoderarse de la pantalla de Univision desde este lunes 24 de enero como protagonista de la nueva comedia romántica de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La diversión promete estar asegurada desde hoy en la pantalla de Univision con el estreno de Soltero con hijas, una comedia romántica para toda la familia que se transmitirá de lunes a viernes a las 8 p.m., hora del Este, con Gabriel Soto y Vanessa Guzmán como pareja protagónica. "Después de un año tan complicado y tan complejo que tuvimos el año pasado yo creo que ahorita la gente está queriendo ver cosas que les hagan divertirse y no ver cosas que los metan más en la cuestión de pensamiento de problemas y problemáticas", asegura el actor mexicano en entrevista vía Zoom con People en Español. "[La historia] no tiene nada ni de drama, ni de cosas feas, es una novela para toda la familia", agrega Soto, quien está seguro de que "muchos niños van a disfrutar de este proyecto porque se cuenta la historia de 3 niñas de diferentes edades y entonces creo muchas niñas y niños de esas edades se van a identificar". El galán de 46 años comparte set de grabación en esta telenovela con su novia Irina Baeva, quien interpreta a Masha, una guapa y enigmática rusa que le hará ver su suerte a la pareja protagónica. "Se van a poder divertir mucho viendo esta historia", destaca la actriz de origen ruso. "Es una historia que se puede ver en familia porque hay muchas historias entrelazadas y hay para todas las edades. La gente va a ver los problemas que pueden llegar a tener los niños chiquitos, los adolescentes, también los problemas que pueden llegar a tener los adultos… Además, la historia de la pareja principal, que son Gabriel y Vanessa Guzmán, es muy divertida porque es de esas historias de amor y odio y es muy, muy cómica. La verdad es que los dos lo hicieron de una manera increíble. Vanessa es supertalentosa, sobre todo para el tema de comedia, que es donde yo la vi trabajar, y la verdad es que es muy divertido verlos, lo disfrutas muchísimo". Soltero con hijas Irina Baeva es Masha en Soltero con hijas | Credit: TELEVISA Reto en la comedia Gabriel reconoce que fue un reto "muy importante" para él dar vida al protagonista de esta historia debido a que se desenvuelve en un tono de comedia muy particular. "Definitivamente [es más difícil] hacer reír y más cuando no eres comediante y no naces con ese don, que hay mucha gente que sí lo tiene y que hace reír sin pensarlo; pero cuando no lo eres y te tratas de hacer el gracioso te ves mal", se sincera el actor. "La verdad es que es difícil y sí fue un reto muy importante para mi carrera porque nunca había hecho un tono de comedia de este tipo". Gabriel Soto Gabriel Soto es Nico en Soltero con hijas | Credit: TELEVISA Garantía de éxito Mayrín Villanueva, quien también forma parte del elenco estelar de la telenovela, admite que no tuvo que pensárselo demasiado cuando el productor Juan Osorio la invitó a formar parte de esta divertida historia. "Juan Osorio es un especialista es hacer historias de familia, siempre se disfrutan y siempre son un éxito", asevera. "Esta es una telenovela familiar donde se pueden sentar todos a mirar una historia muy linda llena de mucho amor y con muchas historias alternas". Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva es Gabriela en Soltero con hijas | Credit: TELEVISA Soltero con hijas cuenta la historia de Nicolás (Soto) un gerente de relaciones públicas de un prestigioso hotel en Acapulco que lleva una despreocupada vida de soltero y no cree en el matrimonio ni en el amor. Su vida cambia de la noche a la mañana cuando, tras un trágico accidente, queda a cargo de sus tres sobrinas, lo que dará un giro de 180 grados a su mundo. Conexión con las niñas "Es un personaje que le encanta la fiesta, no soporta las responsabilidades, entonces imagínate de la noche a la mañana tener la responsabilidad de 3 niñas, de 3 vidas que dependen totalmente ya de él sí le cambia la vida", afirma Gabriel, quien tuvo una conexión muy linda con las tres niñas que dan vida a sus sobrinas: Camila (Azul Guaita), Alexa (Ana Tena) y Sofía (Charlotte Carter). "La verdad es que con las tres conecté muy bien, de hecho con Azul, que es la mayor, ya había trabajado con ella en un proyecto anterior del mismo productor, Mi marido tiene más familia, entonces ya la conocía. Y a Ana y a Charlotte, que son las otras dos niñas, son niñas encantadoras, son niñas con un corazón enorme, son niñas talentosísimas". Soltero con hijas Gabriel Soto y sus tres sobrinas en Soltero con hijas | Credit: TELEVISA Hijas de Gabriel Soto, que grabó esta historia hace dos años, comparte que sus hijas, Elissa y Miranda, se hicieron muy amigas de Ana y Charlotte durante las grabaciones de la telenovela. "Hay veces que me toca grabar los fines de semana y me acompañan, entonces me acompañaban mucho a este proyecto porque estaban las niñas de su edad, había otros niños aparte en el elenco. Y se hicieron muy amigas, tanto Charlotte con Miranda como Ana con Elissa, porque son de la misma edad. A día de hoy todavía se siguen manteniendo en contacto y se siguen escribiendo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anécdota especial El actor reconoce que su hija mayor, quien participó en el exitoso melodrama Si nos dejan, aprendió a llorar en la ficción motivada por el trabajo de una de las niñas que participa en la telenovela. "Ana en particular tiene una facilidad enorme para llorar, entonces de repente íbamos y Elissa me decía: 'Es que cómo le hace para llorar Ana, yo quiero hacer lo mismo'. Entonces en el coche se ponía a ensayar de cómo llorar hasta que un día lo logró y me dijo: 'Mira papá ya puedo llorar'. Y creo que eso le ha ayudado un poco porque hizo un muy buen trabajo en Si nos dejan.

