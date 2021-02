Close

Gabriel Soto sale en defensa de Fátima Molina y la telenovela que protagonizan El actor mexicano reaccionó de forma tajante ante los rumores que señalan que el melodrama que encabeza actualmente corre el riesgo de ser sacado del horario estelar. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fátima Molina, la protagonista de Te acuerdas de mí (Univision), acaparó titulares en los principales medios de comunicación de espectáculos tras el aplaudido escrito que compartió el pasado domingo a través de sus redes sociales en el que lamentaba que se señalara su físico como el responsable de la supuesta fría acogida que estaría teniendo en términos de audiencia en México el melodrama que protagoniza junto a Gabriel Soto. "La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana'. No lo sabía. Pero si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión", expresó la intérprete de 34 años detrás del personaje de Vera. Su galán en esta historia, Gabriel, no tardó en ser cuestionado sobre este polémico asunto en un reciente encuentro con medios de comunicación en México, donde el también galán de exitosos melodramas como Yo no creo en los hombres se limitó a comentar lo siguiente: Image zoom Gabriel Soto y Fátima Molina, protagonistas de Te acuerdas de mí | Credit: Cortesía TELEVISA "Lo único que puedo decir de ella es que es una gran actriz y una gran compañera y la verdad es que nos está yendo muy bien en la novela", expresó el reconocido actor de 45 años en declaraciones recogidas por el reportero mexicano Eden Dorantes para su canal de YouTube. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor, que tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram, negó rotundamente que la telenovela vaya a sufrir un recorte de capítulos. Asimismo, la pareja de Irina Baeva también descartó que el melodrama vaya a ser sacado del horario estelar, como se llegó a comentar. Te acuerdas de mí se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Univision.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Gabriel Soto sale en defensa de Fátima Molina y la telenovela que protagonizan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.