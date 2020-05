Gabriel Soto protagonizaría historia turca El actor mexicano al parecer será uno de los galanes principales de la nueva telenovela que prepara la productora Carmen Armendáriz, que sería una versión de una exitosa historia turca. Moisés González and Porand Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pocos meses de haber finalizado las grabaciones de la exitosa telenovela Soltero con hijas, Gabriel Soto ya tendría nuevo proyecto en puerta. El reconocido actor mexicano sería el protagonista de la nueva telenovela que prepara la productora Carmen Armendáriz, cuyo éxito más reciente fue la nueva versión de La usurpadora que encabezó Sandra Echeverría. El actor retuiteó recientemente un mensaje en sus redes sociales que lo confirma como uno de los galanes de este nuevo proyecto que iniciará sus grabaciones este verano en México. Image zoom Gabriel Soto Mezcalent De acuerdo a información difundida por el periodista Joel O´Farrili que cita como fuente una entrevista que habría concedido Armendáriz al programa Todo para la mujer, la telenovela sería una adaptación de la exitosa historia turca Gecenin Kraliçesi, conocida en el mercado español como Reina de la noche, misma que narra la historia de un millonario empresario y su hijo adoptivo, quienes terminan enamorándose de la misma mujer. El melodrama, que ocuparía el horario estelar de la principal cadena de televisión de Televisa en México el último trimestre del año, aún no tendría definida a su protagonista femenina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela sería la segunda historia turca que adaptaría Televisa ya que la empresa comenzó a grabar a principios de marzo Imperio de mentiras, una versión del drama turco con tintes policiacos Kara para ask, conocido en el mercado internacional como Dinero sucio y amor. Este melodrama cuenta con las actuaciones protagónicas de Angelique Boyer y Andrés Palacios y, si la pandemia no lo impide, se estrenará este verano por Las Estrellas.

