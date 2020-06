Intriga, romance y engaños: así es la nueva telenovela de Gabriel Soto Univision anunció este martes la telenovela como parte de su nueva programación para la temporada 2020-21. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Univision anunció este martes durante su presentación Upfront virtual su nueva programación para la temporada 2020-21 que incluye 11 nuevos títulos en materia de ficción, entre las que se encuentran dos adaptaciones de exitosas historias turcas con personajes multidimensionales, giros inesperados y romances emocionantes como Imperio de mentiras, historia que se graba actualmente en México con Angelique Boyer, y ¿Te acuerdas de mí? Esta última telenovela, de la que ya habíamos hablado en People en Español, contará con la actuación protagónica del reconocido actor mexicano Gabriel Soto. Image zoom Gabriel Soto Mezcalent "Feliz y agradecido con este nuevo proyecto. Gracias queridísima Carmen Armendáriz por creer en mí. Vamos con todo", compartió emocionado Soto a través de sus redes sociales tras confirmarse de manera oficial su participación protagónica en esta historia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama, que comenzará a grabarse en agosto en México, será producido por Carmen Armendáriz (La usurpadora) y tendrá su dosis de intriga, romance y engaños. La historia Después de que lo fuerzan a casarse con la hija de Olmo, Pedro se enamora de Vera en un viaje de negocios. Está listo para dejarlo todo por su nuevo amor, pero debe abandonar sus planes cuando Olmo, su jefe y mentor, amenaza la vida de esta. Pedro se separa de su gran amor para salvarla, pero años más tarde, Pedro y Vera se vuelven a encontrar bajo circunstancias extrañas. Image zoom ¿Te acuerdas de mí? Cortesía UNIVISION Olmo, quien desconoce el pasado de Vera, se ha enamorado de ella y la presenta a su familia como su nueva novia. En el encuentro se reaviva el amor de Pedro y Vera, con lo que se descubre el pasado oscuro que los une y se desata un doloroso plan de venganza. Elenco Además de Soto, también han sido confirmados como parte del elenco de la telenovela Ana Layevska, Guillermo García Cantú, Juan Carlos Barreto y Alejandro de la Madrid.

