Primeros actores confirmados para la nueva telenovela de Gabriel Soto Conoce a algunos de los actores que acompañarán al actor mexicano en la nueva telenovela de Televisa ¿Te acuerdas de mí? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Te acuerdas de mí?, título tentativo de la nueva telenovela de Televisa que producirá la productora de la nueva versión de La usurpadora, Carmen Armendáriz, con Gabriel Soto como protagonista comienza a sumar nombres a su elenco. Si bien aún no se define quién será la pareja de Soto en esta historia, hay una talentosa protagonista de telenovelas que ya está confirmada como parte del reparto. Se trata de Ana Layevska, quien trabajó curiosamente hace varios años con el novio de Irina Baeva en el también melodrama de Televisa Querida enemiga, por lo que ambos volverán a compartir escena a 12 años de haber encabezado la citada telenovela. Image zoom Gabriel Soto y Ana Layevska en Querida enemiga Mezcalent En cuanto al elenco masculino, la telenovela contará con la participación de Juan Carlos Barreto, a quien pudimos ver recientemente como Manuel en La usurpadora, así como también la de Alejandro de la Madrid, quien regresa a Televisa con esta historia. Image zoom Alejandro de la Madrid y Juan Carlos Barreto Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro de los nombres confirmados por la productora fue el de Guillermo García Cantú, quien ha interpretado inolvidables villanos en exitosas telenovelas como La madrastra y La malquerida, entre otras. Image zoom Guillermo García Cantú Mezcalent Tener que conformar el reparto del melodrama en medio de la cuarentena impuesta por la pandemia de la COVID-19 no ha sido una tarea nada sencilla para Armendáriz, como reconoció la propia productora en entrevista con Las Estrellas. "Estamos haciendo realmente el casting sobre actores que ya conocemos y con los cuales ya hemos trabajado", compartió Armendáriz refiriéndose a la imposibilidad de reunir a los actores en un foro para hacerles presencialmente el casting, como ocurriría en una situación normal. ¿Te acuerdas de mí? es una versión de una exitosa telenovela turca conocida en el mercado español como Reina de la noche. Sus grabaciones, si la pandemia lo permite, iniciarán a principios de agosto.

