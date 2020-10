¡3,2,1, acción! Se graba en México ¿Te acuerdas de mí?, la nueva telenovela de Gabriel Soto Mira las primeras imágenes del nuevo melodrama estelar de Televisa que protagoniza el reconocido actor mexicano junto con Fátima Molina. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gabriel Soto regresa el próximo año a la televisión como protagonista del nuevo melodrama estelar de Televisa que ya comenzó a grabarse en México en diferentes locaciones. ¿Te acuerdas de mí? es el título de esta telenovela en la que el reconocido galán mexicano tendrá como pareja a Fátima Molina, un rostro nuevo en las pantallas de Televisa. "Estamos muy contentos, felices de la vida y la verdad es que agradezco enormemente no solamente a Carmen [Armendáriz, la productora], a mi empresa, Televisa, por darme la oportunidad de hacer nuevamente un protagónico y bueno creo que una gran bendición no solamente el hecho de estar trabajando sino en estos tiempos tan complicados", declaró emocionado Soto en una reciente entrevista con el programa de televisión Hoy. Image zoom Gabriel Soto y Fátima Molina, protagonistas de Te acuerdas de mí Instagram Gabriel Soto; Instagram Fátima Molina Tanto Gabriel como los actores con los que comparte elenco en esta historia han estado compartiendo estos días a través de las redes sociales imágenes de las grabaciones a modo de aperitivo de lo que será esta esperada historia que promete mucho amor e intriga. "Sonriendo y agradeciendo por el trabajo y tantas bendiciones", escribió Soto junto a una instantánea en la que muestra por primera vez el look que lucirá en la piel de Pedro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Días antes el actor ya había compartido una imagen en la que se puede apreciar una de las espectaculares locaciones en las que se estará contando esta historia. Rebecca Jones, quien forma parte de su elenco, también ha compartido por medio de su perfil de Instagram varias imágenes en las que se muestra en compañía de diferentes compañeros, como esta en la que posa con las actrices Fátima Molina y Natalia Téllez. O esta otra en la que se deja ver en compañía de Gabriel, entre otros actores. ¿Te acuerdas de mí? se estrenará en México en enero del próximo año.

Close Share options

Close View image ¡3,2,1, acción! Se graba en México ¿Te acuerdas de mí?, la nueva telenovela de Gabriel Soto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.