Los personajes de telenovela más 'entrañables' e 'importantes' para Gabriel Soto

Gabriel Soto Credit: Mezcalent (x2)

El actor mexicano ha interpretado un sinfín de personajes en inolvidables melodramas de TelevisaUnivision a lo largo de su exitosa y larga carrera, pero el galán destacó especialmente cuatro que ocupan un lugar muy especial en su corazón en una reciente charla para el pódcast 'El Camerino'.

1. Ulises 'El Feo'

Gabriel Soto Credit: Mezcalent (x2)

"Creo que es el personaje más importante que he hecho", afirmó el actor mexicano sobre el personaje que interpretó en 2001 en la exitosa telenovela juvenil Amigas y rivales.

Ulises 'El Feo'

Gabriel Soto Credit: Mezcalent

"Fue el que me catapultó en mi carrera de una manera impresionante, un personaje bellísimo porque aparte la caracterización y todo lo que implicaba. Ahí fue donde realmente me enamoré de este mundo y seguí mi carrera", compartió el intérprete de 47 años.

2. Memo

Mi camino es amarte Credit: TelevisaUnivision

"Memo está siendo de lo más entrañables", señaló Soto sobre el personaje que interpreta en la actual telenovela estelar de Univision Mi camino es amarte.

Memo

Mi camino es amarte Credit: TelevisaUnivision

"Lo estoy adorando, lo estoy amando. Es un personaje bien bonito, bien luchón, bien humilde, bien trabajador, es muy tierno Memo y eso me encanta del personaje", comentó Soto.

3. Nico

Gabriel Credit: TelevisaUnivision

El personaje al que dio vida en 2019 en la exitosa comedia romántica Soltero con hijas es otro de sus consentidos.

Nico

Gabriel Credit: TelevisaUnivision

"Es un proyecto que disfruté mucho hacer, también con una gran responsabilidad de llevar el peso de esa historia y afortunadamente le gustó mucho a la gente y lo disfruté mucho porque era un personaje también muy alegre", expresó.

4. Damián

Gabriel Credit: TelevisaUnivision

Gabriel no puede olvidarse del personaje que interpretó en la telenovela Caer en tentación en 2017 y que también tiene un lugar muy especial en su corazón.

Damián

Gabriel Credit: TELEVISAUNIVISION

"[Fue] un proyecto muy complejo, muy difícil, con otro tono completamente distinto", resaltó el actor.

