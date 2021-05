Gabriel Soto opina sobre el final de Te acuerdas de mí y avanza sus nuevos proyectos ¿Qué sigue para el actor mexicano tras el desenlace de la exitosa telenovela? Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El romántico desenlace que tuvieron Pedro y Vera durante el último capítulo de la exitosa telenovela Te acuerdas de mí transmitido anoche por la cadena Univision en horario estelar no sorprendió a Gabriel Soto, su protagonista. "Es el final que me esperaba", reconoce el actor mexicano en entrevista con People en Español. "Carmen Armendáriz, nuestra productora, manejó esta historia con los dos ingredientes o los dos tonos que a la gente le gusta. Dentro de todo no dejó de ser un melodrama clásico basado en la historia de un amor, sin embargo estuvo contada como si fuera una serie con suspenso y con thriller y todo lo que fue la musicalización, la fotografía, la edición lo hizo de tal manera que fuera desde esa perspectiva, así que se conjugaron esas dos cosas y finalmente como buena novela al final el amor triunfa". ¿Cómo recuerdas el último día de grabación? El último día siempre es una nostalgia porque pasas tanto tiempo trabajando con tus compañeros, con el staff, con los directores, con todo un equipo de trabajo que se convierte en tu familia que sí da nostalgia y tristeza porque sabes que al día siguiente ya no los vas a ver. Por otro lado, también la satisfacción de haber terminado un proyecto y haberlo terminado bien sobre todo en estas épocas y también que ya empieza a mermar al final de cada proyecto un poco el cansancio porque son jornadas de 14-16 horas de lunes a sábado. Te acuerdas de mí Gabriel Soto y Fátima Molina en el final de Te acuerdas de mí | Credit: Instagram Te acuerdas de mí/TELEVISA ¿Qué fue lo primero que hiciste tras finalizar hace dos meses las grabaciones? Lo primero que hice al terminar fue abrazar a todos mis compañeros y darles las gracias a todos por haber puesto su energía y su talento en cada escena y cada día con disciplina, con entrega, con amor. Es la única manera de llevar bien y armoniosamente un proyecto con la disciplina de cada uno de los actores. Y al día siguiente me fui a la playa a descansar porque sí mermó un poquito el cansancio, así que al día siguiente me fui unos diitas a recuperarme y a encontrarme nuevamente y a quitarme la piel de Pedro y a empezar a ser Gabriel otra vez. Te acuerdas de mí Final Te acuerdas de mí | Credit: Instagram Te acuerdas de mí/TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué sigue ahora para Gabriel a nivel profesional? Afortunadamente ya estamos viendo todos como seres humanos la luz al final del túnel. Ya se están empezando a reabrir diferentes cosas en las que también trabajamos nosotros como actores, por ejemplo el cine y el teatro, que había estado todo eso parado. En el mes de agosto mis planes son irme a Perú a hacer la tercera parte de una película que ha tenido mucho éxito por allá que se llama La peor de mis bodas. Y para finales de septiembre y octubre es retomar un proyecto que se frenó el año pasado por la pandemia y es una gira aquí en Estados Unidos con una obra de teatro maravillosa que se llama Por qué los hombres aman a las cabronas junto con Aracely Arámbula y Anastasia, entonces vamos a estar de gira todo el mes de septiembre y de octubre aquí en Estados Unidos con esta gran obra, así que feliz.

