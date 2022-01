Del aborto al divorcio: así será la historia que vivirán Gabriel Soto e Irina Baeva en la telenovela Amor dividido La actriz rusa y el galán mexicano vuelven a compartir set de grabación en la nueva telenovela de Televisa que se estrena este lunes 17 de enero en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto Gabriel Soto e Irina Baeva en Amor dividido | Credit: Instagram Amor dividido Ya lo dice el famoso refrán: no hay dos sin tres. Y en el caso de Gabriel Soto e Irina Baeva no puede ser más cierto. A dos años de haber trabajado juntos por segunda vez en una telenovela, Soltero con hijas (2019) –la primera fue Vino el amor (2016)–, la actriz rusa y el galán mexicano vuelven a compartir set de grabación en el nuevo melodrama de Televisa Amor dividido. A diferencia de lo que sucedió en las dos anteriores telenovelas, en esta ocasión Baeva y Soto comenzarán la historia siendo ya esposos. La relación que vivirán sus personajes en la ficción, sin embargo, será muy conflictiva ya que tendrá varios desencuentros y engaños, especialmente por parte de Debra (Baeva), quien tomará la decisión de ocultar un embarazo y recurrir al aborto sin consultarlo con su marido, Max (Soto), quien siempre tuvo enormes deseos de ser padre. Esto, aunado a la falta de disposición de Debra para adaptarse al país de donde sus papás emigraron años atrás, pasará factura al matrimonio, lo que desencadenará en un divorcio. Irina Baeva Irina Baeva y Gabriel Soto en Amor dividido | Credit: Instagram Amor dividido "Debra es un personaje increíble, estoy muy agradecida con Angelli [la productora] por haberme dado a mí la oportunidad de darle vida", expresó días atrás en una entrevista para Ernesto Buitrón News Baeva, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram. "Cuando se iba analizando poco a poco el personaje yo dije 'guau, qué padre que me toque a mí darle vida a este personaje que siendo antagonista muchas veces como que las encasillamos de que es mala', entonces es también buscarle como esas partes a Debra justamente para que la gente se identifique más bien con ella y encuentre como esos puntos que digan 'claro, yo me identifico con eso'. No necesariamente por ser antagonista es villana", agregó. Irina Baeva Irina Baeva y Gabriel Soto en Amor dividido | Credit: Instagram Amor dividido SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amor dividido narrará la historia de Abril (Eva Cedeño) y Max (Soto), dos personas que no tienen nada en común: ella es muy latina y él es muy 'gringo'. Para Abril la familia es su prioridad, mientras que para Max tener éxito en el mundo corporativo es lo más importante. Ella ama vivir en su pueblo y trabajar en el campo. Él, a pesar de ser mitad mexicano, ha olvidado por completo sus raíces y es feliz viviendo en un país del primer mundo. Difícilmente se podrían enamorar dos personas tan diferentes. Sin embargo, por distintas razones, ambos se ven obligados a vivir en la Ciudad de México y sus vidas comienzan a cambiar radicalmente hasta unirlos en medio de la soledad y la decepción que les generó el abandono de sus parejas.

