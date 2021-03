Close

Gabriel Soto habla sobre Fátima Molina: "Es una gran actriz con una sensibilidad impresionante" Gabriel Soto abre su corazón y habla en exclusiva sobre su compromiso con Irina Baeva y opina sobre su compañera Fátima Molina, quien ha sido criticada por su físico Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gabriel Soto tomó una gran decisión cuando el 2020 estaba en sus últimos meses. "Sentí en el corazón que [formalizar mi] relación era el siguiente paso a dar, llevarla al siguiente nivel", confiesa el actor mexicano de 45 años, quien en octubre entregó un anillo de compromiso a su pareja, la actriz rusa Irina Baeva, de 28. "Así que estoy completamente feliz y enamorado". De su futura esposa y también de su nuevo proyecto, Te acuerdas de mí (Univision). "Es una historia fuerte, de muchos sentimientos, de mucha pasión en todos los sentidos", destaca Soto del culebrón . "Sin duda [está] llena de los ingredientes que hacen una historia muy potente e interesante: hay suspenso, hay amor, desamor, locaciones maravillosas, grandes actuaciones, una gran fotografía". En la telenovela, Soto da vida a Pedro Cáceres, un hombre triste y atormentado. "Mi personaje demanda mucho a nivel actoral, es una historia fuerte, de muchos sentimientos, de mucha pasión en todos los sentidos. Es un tono muy diferente al que hice en el proyecto pasado que era una comedia", confiesa al artista. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Gabriel Soto y Fátima Molina, protagonistas de Te acuerdas de mí | Credit: Cortesía TELEVISA "Este es un melodrama completamente clásico. Pedro es un personaje triste, resignado ante la vida, vive en el debate entre lo que realmente quiere su corazón y lo que debe de hacer", y continúa. "Es cuando conoce a Vera Solís, que la interpreta Fátima Molina y conoce el amor verdadero y el amor imposible". Para Molina, quien ha sufrido discriminación por su físico, Soto solo tiene halagos. "Es una gran actriz con una sensibilidad impresionante", asegura el rubio. "Es una actriz que tiene muchas ganas, que está comprometida con su trabajo".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Gabriel Soto habla sobre Fátima Molina: "Es una gran actriz con una sensibilidad impresionante"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.