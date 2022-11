Gabriel Soto abre un nuevo camino: "Termino el año con el amor de mis hijas, con [el] proyecto más importante en mi carrera" El actor mexicano Gabriel Soto habló en exclusiva de sus hijas, sus planes para el próximo año y su nueva telenovela Mi camino es amarte, en la que comparte tablas con Susana González. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bañarse completamente desnudo en un río o manejar un tráiler por las carreteras de México no han sido los mayores retos que Gabriel Soto ha enfrentado al grabar Mi camino es amarte. "[Hacer telenovela] es no tener otra vida más que la telenovela, evidentemente tu vida cambia", acepta el mexicano, quien hace de todo para poder estar con sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda. "Están una semana conmigo [y] una con su mamá [Geraldine Bazán], tengo ayuda de mi nana, y también las traigo al foro cuando sus actividades escolares lo permiten", explica. "No es que no las vea, las veo cuando llego a casa aunque estén dormidas". Así como vela el sueño de sus bellas durmientes, el actor mexicano también procura a su compañera sentimental en esta nueva aventura: la mexicana Susana González. "Nunca habíamos hecho un proyecto como pareja, considero que es la mejor actriz que tenemos en México, es una persona humilde, generosa, cordial, disciplinada", asegura Soto de su compañera de plató. En este culebrón del productor Nicandro Díaz, el actor da vida a Memo, un sexy camionero que lucha por ganarse el amor de su hija que fue dada en adopción. "He hecho [siempre al] ejecutivo con traje. [Y este es] el personaje donde más me puedo identificar. Memo se desvive por el amor de su hija, por otro lado Memo ve la vida desde un lado positivo, de tener siempre una sonrisa, es un personaje lleno de esperanza, y yo soy así". Para muestra, solo basta ver cómo Soto ha sorteado con entereza y buen ánimo el aplazamiento de su boda con la rusa Irina Baeva, hecho que engendró dimes y diretes y suposiciones sobre una posible ruptura. "Termino el año lleno de bendiciones, con salud, trabajo, con amor, con el amor de mis hijas, con un proyecto que era el más importante en mi carrera", confiesa Soto, sin ahondar en su relación. "Me siento con una madurez especial, actoral y a pesar que le estoy pegando a los 50 años me siento mejor que nunca físicamente, emocionalmente me siento en mi mejor momento". ¡Sí señor! De su cierre de año, sus hijas y de su nuevo camino con González se verá en la pantalla chica a partir del 15 de noviembre por Univision, el rubio no solo habló, también mostró el set en a People en Español. ¿Listos para seguirlo en ese camino? "A pesar que le estoy pegando a los 50 años me siento mejor que nunca físicamente, emocionalmente me siento en mi mejor momento" — Gabriel soto Gabriel Soto Credit: TelevisaUnivision ¿Qué pueden esperar los televidentes de Mi camino es amarte? Sin duda alguna es una historia completamente diferente, una historia llena de luz, de esperanza, de ternura. La historia de mi personaje es que él se entera que tuvo una hija con una exnovia hace seis años y la dieron en adopción y [la historia] es como el personaje trata de ganarse el amor de su hija, sin afectar la familia que ya la adoptó. Mi personaje es una personaje trabajador, luchón, preocupado por la unión familiar. ¿Cómo te convencieron de hacer este personaje? Creo que para empezar todas las ofertas de trabajo que me llegan las tomo con una gran bendición, sobre todo cuando te ofrecen un protagónico y rechazarlo es algo que no va con mi manera de pensar. Siempre que me ofrecen un protagónico lo agradezco porque era mi fuente de trabajo para el sustento de mis hijas y mi familia, es lo que me gusta hacer y por otro lado, el tener la suerte de interpretar personajes que saquen de mi forma de confort y tener esa versatilidad. ¿Qué tiene distinto este personaje a otros que has realizado? La historia de mi personaje [es] que se encuentra con [su] hija, yo siendo papá de dos niñas me puedo identificar con ese amor tan grande. Me llamó la atención ser un trailero y es un reto que la gente lo crea. Y el tráiler lo que representa es superpoderoso, echado para adelante. En este proyecto le pusieron el correcaminos a mi tráiler y es algo imponente y poderoso. Gabriel Soto y Susana Gonzalez Credit: TelevisaUnivision "Me llamó la atención ser un trailero y es un reto que la gente lo crea" — gabriel soto Tuviste una capacitación para ser un conductor de tráiler Siempre hay una capacitación como actores. En este caso estuve un mes tomando todos los días clases de capacitación de manejo de tráiler, empecé en un estacionamiento en un estadio y poco a poco me fueron sacando a la carretera para manejar el tráiler con caja y luego sin caja. ¿Qué tiene Memo de Gabriel? Es una pregunta bien padre porque es un personaje totalmente diferente a lo que he hecho en mi carrera. He hecho el ejecutivo con traje. Memo es un hombre de pueblo, luchón, positivo. A pesar de que es [uno de los personajes] más diferente, es el personaje donde más me puedo identificar. En primer lugar y lo básico, el amor hacia una hija, yo tengo dos, pero Memo se desvive por el amor de su hija, por otro lado, Memo ve la vida desde un lado positivo, de no rendirse, de tener siempre una sonrisa, es un personaje lleno de esperanza, y yo soy así. Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: TelevisaUnivision "[Mi personaje de] Memo ve la vida desde un lado positivo, de no rendirse, de tener siempre una sonrisa y yo soy así" — gabriel soto ¿Quién es más sexy Memo o Gabriel? Memo (risas). Memo estaba escrito que sale todo el tiempo sin camisa, sale en el primer capítulo bañándose en un río desnudo, suda mucho porque trabaja mucho con su cuerpo. Quiero pensar que Memo es más sexy que Gabriel (risas). ¿Cómo ha sido trabajar con Susana? Coincidimos en Amigas y rivales, no éramos pareja. Nunca habíamos hecho un proyecto como pareja, considero que es la mejor actriz que tenemos en México. Es una persona humilde, generosa, cordial, disciplinada. No tengo más que puras palabras y elogios para Susana, es una bendición trabajar con ella. Gabriel Soto y Susana Gonzalez Credit: TelevisaUnivision Tiene una intuición para lo que hace, ama lo que hace así como yo, es una gran compañera. Siempre llega de buen humor, con buena gana. Trata muy bien a la gente. "Considero de [Susana González] es la mejor actriz que tenemos en México. Es una persona humilde, generosa, cordial, disciplinada" — gabriel soto ¿Recuerdas alguna anécdota que ha pasado durante la grabación? Estábamos grabando la entrada de la telenovela en un restaurante a la entrada de Querétaro y empezó a llover, metimos las cosas, luego dejó de llover, sacamos todas las cosas, luego empieza a granizar, volvimos a meter las cosas y luego pasó algo mágico: este proyecto está con una bendición porque vimos un arcoíris doble con los trailers y nos salimos a grabar con el arcoíris. ¿Cómo ha cambiado tu vida con esta telenovela? Grabar telenovela es no tener otra vida más que la telenovela. Son jornadas de 16 horas de lunes a sábado, evidentemente tu vida cambia, eso no te permite tener el tiempo que a uno le gustaría poder compartir con lo seres queridos, en este caso, con mis hijas. Mis hijas están una semana conmigo una con su mamá y cuando están conmigo tengo ayuda de mi nana, mi nanita que he tenido con toda mi vida, ella me ayuda con la escuela. Gabriel Soto Credit: TelevisaUnivision Yo estoy al pendiente y también las traigo al foro cuando sus actividades escolares lo permiten. Hay que darle tiempo de calidad. No es que no las vea porque las veo cuando llego a casa aunque estén dormidas. "Grabar telenovela es no tener otra vida más que la telenovela. Eso no te permite tener el tiempo que a uno le gustaría poder compartir con los seres queridos, en este caso, con mis hijas" — gabriel soto ¿Cómo fue ver actuar a Elisa en la telenovela Si nos dejan? Estoy superorgulloso y sorprendido también. No porque sea su papá, lo hizo muy bien y nunca tomó un taller o un curso, fue una experiencia para todos porque se pudo sacar esa espinita y quiero aclarar que tanto su mamá como yo, la dejamos hacer este proyecto porque estábamos en la pandemia y en la pandemia estaban tomando clases en línea y entonces ella se podía poner al corriente en sus tiempos libres, porque para mí y su mamá lo más importante es que acabe la preparatoria. No perdió el año y se sacó la espinita [de] lo que es hacer un proyecto. Le gustó, pero ella me dijo que prefería seguir en la escuela y eso es algo que como papá me da gusto. Porque lo importante es que termine la preparatoria, me dijo: 'No papá es muy pesado muy cansado, prefiero estar con mis compañeros'. ¿La nena menor la apoyarías? Ella lo quiere hacer, nos ha dicho a su mamá y a mí, pero es la misma línea de educación que le digo a Miranda, puede hacerlo mientras no te afecte en el tema de las faltas o retrasarse en la escuela. Gabriel Soto Credit: TelevisaUnivision ¿Cómo definirías este momento profesional que vives? Estoy en el mejor momento personal y en mi vida profesional. Termino el año 2022 lleno de bendiciones, con salud, trabajo, con amor, con el amor de mis hijas, con un proyecto que era el más importante en mi carrera, no solo por lo diferente que es mi personaje, sino porque me siento con una madurez especial, actoral y apesar que le estoy pegando a los 50 años me siento mejor que nunca físicamente, emocionalmente me siento en mi mejor momento. "Termino el 2022 lleno de bendiciones, con salud, con el amor de mis hijas" — gabriel soto ¿Cómo recibirás el 2023? Vamos a cruzar esta línea del año nuevo trabajando, implica no poder tener vacaciones. Es una bendición terminar y empezar el año trabajando y espero muchas bendiciones, creo que este proyecto va gustar mucho, ¡esperemos! Estoy en la cúspide de mi carrera, estoy en la cima de lo que siempre soñé y por lo que he trabajado por más de veinte años y lo estoy tomando con es responsabilidad y disciplina. "Estoy en la cúspide de mi carrera en la cima de lo que siempre soñé" — gabriel soto

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gabriel Soto abre un nuevo camino: "Termino el año con el amor de mis hijas, con [el] proyecto más importante en mi carrera"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.