Gabriel Soto y Fátima Molina conquistan a la audiencia con Te acuerdas de mí Los protagonistas de la telenovela estelar de Univision celebran con People en Español el éxito del melodrama, que se encuentra en el primer lugar de audiencia en la televisión hispana de Estados Unidos, y hablan de lo complejo que fue grabar la ficción. Por Moisés González Fátima Molina y Gabriel Soto han conquistado a la audiencia como protagonistas de Te acuerdas de mí, telenovela que transmite Univision en horario estelar. El melodrama producido por Carmen Armendáriz, que ya se encuentra en sus últimas semanas, se ha posicionado como la ficción más vista de la televisión hispana de Estados Unidos. El pasado martes, sin ir más lejos, la telenovela promedió 1,643,000 televidentes (P2+) y 651 mil adultos 18-49 años, siendo el programa estelar en español con más audiencia. Tanto Gabriel como Fátima, quienes interpretan a Pedro y a Vera en la ficción, solo tienen palabras de agradecimiento hacia el público que "nos ha acompañado y que noche tras noche prende su televisor para dejarnos entrar en sus casas y en sus corazones". Te acuerdas de mí Fátima Molina y Gabriel Soto en una escena de la telenovela Te acuerdas de mí | Credit: MEZCALENT "Ha sido un proyecto sin duda alguna complicado de hacer, sobre todo por la época en la que nos tocó empezar las grabaciones en medio de una pandemia con dos temporadas de semáforo rojo en la Ciudad de México, lo cual nos limitaba mucho el tema de las locaciones, y afortunados porque terminamos de grabar sanos, saludables y con una gran aceptación dentro del público", comparte en entrevista con People en Español el galán de 46 años. Gabriel Soto Gabriel Soto es Pedro en Te acuerdas de mí | Credit: Mezcalent Soto reconoce que ha sido además "un trabajo complejo" porque su personaje "era muy introvertido y muy limitado en su manera de querer hacer las cosas". "Él estaba completamente amenazado todo el tiempo por el patriarca de esta familia y desde niño no conoció otra cosa más que estar cumpliendo todas las exigencias de Olmo. Y de repente se enamora perdidamente de Vera, entonces era un personaje que todo el tiempo estaba debatiéndose entre lo que tenía que hacer y lo que su corazón le dictaba hacer". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fátima también subraya la complejidad emocional que le exigió su personaje durante toda la telenovela. "Definitivamente Vera ha sido un personaje complejo emocionalmente", afirma sin dudarlo. "Sabíamos desde la lectura de los capítulos que era un personaje que capítulo tras capítulo evolucionaría y no se quedaría en un solo lugar, pero son los personajes que más disfruto, donde uno como actor al leer los capítulos ni siquiera se imagine y se va sorprendiendo de lo que va pasando. Estoy muy contenta con el resultado". Fátima Molina Fátima Molina es Vera en Te acuerdas de mí | Credit: Mezcalent Ambos actores coinciden en comentar que lo mejor de la telenovela está por suceder en estas últimas semanas en las que "vienen muchos cambios" y "mucha acción". "Viene un gran final como lo han estado esperando", adelanta Fátima.

