Gabriel Soto y Eva Cedeño inician las grabaciones de la nueva telenovela de Televisa: primeras imágenes Los actores ya graban en México Allá te espero, título provisional de la nueva telenovela de Televisa que produce Angelli Nesma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto Gabriel Soto, Eva Cedeño y Jorge Gallegos en su primer día de grabación | Credit: Instagram Jorge Gallegos ¡3, 2, 1… acción! Esta semana iniciaron en México las grabaciones de Allá te espero, título provisional de la nueva telenovela de Televisa que protagonizan Gabriel Soto y Eva Cedeño bajo la producción de Angelli Nesma, responsable de exitosos melodramas como Al diablo con los guapos (2007), Abismo de pasión (2012) y Lo que la vida me robó (2013), entre otros. El galán de telenovelas como Yo no creo en los hombres y la protagonista de ¿Qué le pasa a mi familia? (Univision) grabaron este miércoles sus primeras escenas juntos. "No puedo estar más feliz, emocionado y agradecido porque hoy empezamos con las grabaciones de este maravilloso proyecto", expresó Soto a través de las redes sociales, donde agradeció públicamente a la productora por esta nueva oportunidad en su carrera. "Muchas gracias Angelli Nesma por confiar en mí y en mi trabajo y gracias a mi empresa Televisa", agregó la pareja de Irina Baeva, quien también participa en la telenovela. Gabriel Soto Eva Cedeño y Gabriel Soto graban su primera escena juntos | Credit: Instagram Eva Cedeño Igual de emocionada ante este inicio de grabaciones se mostró Cedeño, su protagonista. "Agradecida y feliz les comparto que hoy arrancamos una nueva aventura. Gracias Angelli Nesma por confiar en mí para esta gran historia", escribió la actriz mexicana en Instagram. Gabriel Soto Gabriel Soto en su primer día de grabación | Credit: Instagram Gabriel Soto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El reparto estelar del melodrama incluye a Andrés Palacios, Arturo Peniche, José Elías Moreno, Eugenia Cauduro, Lisardo, Gaby Rivero y Ramiro Fumazoni, entre otros. La telenovela sigue la historia de Max Stewart (Soto), "un mexicano que vive en Estados Unidos, en San Antonio, y es el CEO de una empresa y lo trasladan a México, entonces es cómo esta cultura americana se viene a México y cómo se tiene que empezar a adaptar".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gabriel Soto y Eva Cedeño inician las grabaciones de la nueva telenovela de Televisa: primeras imágenes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.