Gabriel Soto estrena familia, Rebecca Jones mamá de 3 y más fotos ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gabriel Soto Credit: Instagram (x2) Además, Eric del Castillo de regreso a los melodramas de TelevisaUnivision, la villana de Mi fortuna es amarte cambia radicalmente de look y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 7 imperdibles imágenes! Empezar galería Rebecca Jones, mamá de tres Rebecca Jones Credit: Instagram Rebecca Jones Matías Novoa, Mar Contreras y Diego Amozurrutia, con quienes posa en la foto, serán hijos del personaje que interpretará Rebecca Jones en la nueva telenovela de TelevisaUnivision que producirá el productor de La desalmada, José Alberto Castro, y que protagonizarán Bárbara de Regil y el también galán de La herencia. "Les presento a mi encantadora familia de ficción", escribió la actriz mexicana junto a esta imagen que publicó en sus redes sociales. En la foto también aparecen los directores de la telenovela, Salvador Garcini y Fez Noriega. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Gabriel Soto estrena familia Gabriel Soto Credit: Instagram Los caminos del amor El galán mexicano posó este miércoles por primera vez con los actores que conformarán su familia, 'Los Santos', en la nueva telenovela de TelevisaUnivision Los caminos del amor, cuyas grabaciones iniciarán el próximo lunes en México. Ellos son: Mónika Sánchez, Alberto Estrella, Julián Figueroa, Diana Haro, Karla Esquivel y el niño André Sebastián. 2 de 7 Ver Todo ¿Ana Martín se retira de la actuación? "No, no, no, para nada me voy a retirar de la actuación", dejó claro la actriz mexicana a sus seguidores a través de sus redes sociales luego de que se malinterpretaran unas declaraciones que hizo recientemente. "No me estoy retirando, lo que pasa es que hice una telenovela, luego una película, luego otra telenovela, entonces lo que dije fue que voy a descansar, descansar estos mesesitos sin hacer nada porque sí quiero estar aquí en mi casa, leer, oír música". 3 de 7 Ver Todo Anuncio El 'secreto' de Eric del Castillo Fernando Ciangherotti Credit: Instagram Fernando Ciangherotti Eric del Castillo, papá de Kate del Castillo, regresa a los melodramas de TelevisaUnivision como parte del elenco de Mi secreto, historia que protagonizan Macarena García y Diego Klein bajo la producción de Carlos Moreno. En la imagen, el primer actor posa con su compañero Fernando Ciangherotti. 4 de 7 Ver Todo El cambio de look de Denia Agalianu Denia Credit: Instagram Denia Agalianu La actriz de origen griego, quien dio vida a una de las villanas de la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte, presumió a través de las redes sociales del look que lucirá como parte del elenco de la nueva versión de La madrastra. "Les presento a Paula Ferrer. Hace unas semanas iniciamos grabaciones y no saben las ganas que tenía de compartirles más de este gran proyecto [del] que tengo el honor de ser parte", escribió junto a la imagen. 5 de 7 Ver Todo Aracely Arámbula "no confía en nadie" La madrastra Credit: TelevisaUnivision Hablando de la nueva versión de La madrastra... Así luce su protagonista, Aracely Arámbula, en la imagen promocional de la telenovela, cuyo estreno en México está programado para el lunes 15 de agosto en horario estelar. "Ella no confía en nadie, todos mienten", se puede leer en la imagen promocional. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sara Corrales sorprende con "cambio extremo" Sara Corrales Credit: Instagram Sara Corrales Con esta imagen que publicó a través de su cuenta de Instagram, la actriz colombiana presentó a sus seguidores a Úrsula, personaje que interpretará en Los caminos del amor, telenovela que protagonizarán Susana González y Gabriel Soto. "Estoy feliz con el resultado", dijo refiriéndose a su cambio de look. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

