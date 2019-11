Gabriel Soto e Irina Baeva protagonizan escena hot en la serie número uno en México, Soltero con hijas Los enamorados trasladan su pasión a la pequeña pantalla y disparan la temperatura en su encuentro más sexy en Soltero con hijas. ¡Y esto sólo acaba de empezar! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos acostumbrados a verles cariñosos y enamorados en la vida real pero hacía tiempo que no les veíamos en plena acción en un mismo proyecto. Después de Vino el amor, Gabriel Soto e Irina Baeva vuelven a coincidir en la serie Soltero con hijas y su historia promete regalarnos grandes momentos. Su primer encuentro en la telenovela de Juan Osorio ha sido, además de divertido, muy sensual. Parece que Masha y Nicolás, sus personajes, van a vivir una relación bastante apasionada. Por el momento, el protagonista no ha podido evitar ponerse un poquito nervioso al ponerle cremita. Por su parte, Irina está fabulosa en su enigmático papel con el que nos tiene a todos expectantes. Acaba de llegar de Rusia con un plan que todavía no ha desvelado y que estamos deseando descubrir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La química no van a tener que fingirla porque se nota que entre ellos saltan las chispas, y aunque no van a protagonizar la historia de amor principal, su relación va a dar mucho de qué hablar. Image zoom Mezcalent La telenovela de Televisa donde también trabajan grandes actores como Vanessa Guzmán, María Sorté, Laura Flores o el primer actor venezolano Carlos Mata, ya ocupa el primer puesto en la parrilla de televisión. Sus diferentes tramas y el gran elenco la han convertido en la favorita de la audiencia. ¡Muchísimas felicidades! Advertisement

