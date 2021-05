La condición que puso Gabriel Soto para que su hija pueda participar en Si nos dejan El actor mexicano tuvo una conversación con su primogénita de 12 años antes de que la adolescente comenzara a grabar el nuevo melodrama estelar de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gabriel Soto no puede estar más orgulloso de su hija Elissa, quien a sus 12 años está por debutar en la pantalla de Univision como parte del elenco de la telenovela Si nos dejan, historia que curiosamente se encargará de sustituir al melodrama que él protagoniza. Ahora que ya terminó de grabar Te acuerdas de mí, el intérprete de 46 años se ha dejado ver en varias ocasiones en el set de grabación de la telenovela acompañando a su primogénita. "Es un orgullo enorme verla ahí. Como padre lo más importante para mí es apoyarla en sus sueños, en lo que ella quiera hacer en la vida", expresa Soto a People en Español. El también galán de exitosos melodramas como Yo no creo en los hombres y Caer en tentación solo puso una condición para que su hija pudiera participar en la telenovela. "Yo hablé con ella y le dije: 'Mientras no me bajes el nivel de la escuela evidentemente yo te voy a apoyar para que hagas este proyecto'", comparte. "Para mí también como padre lo más importante es la educación", deja claro el intérprete de 46 años. Gabriel Soto Gabriel Soto y su hija Elissa | Credit: TELEVISA (x2) El actor reconoce que el hecho de que ahora por la pandemia se estén llevando a cabo las clases en línea ha facilitado mucho el que se hija pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo. "Ahorita le ayudó entre comillas el tema de estar haciendo las clases en línea. Hablamos con la escuela y la pudieron apoyar para que pudiera tomar sus clases en sus tiempos sin tener que perder el nivel académico. Mientras no haya clases presenciales ella puede hacer sus clases a sus tiempos y puede ir a sus llamados, así que estoy muy contento", asevera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para el actor, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, es muy importante que su hija no descuide sus estudios y así se lo hizo saber. Elissa Elissa en una escena de la telenovela Si nos dejan | Credit: TELEVISA "Le dije: 'Por lo menos termina la preparatoria, lo que es High school aquí en Estados Unidos, ya después puedes tomar tus decisiones de si quieres o no trabajar en lo que te guste o no te guste'. Evidentemente también el apoyo para que ella haga esto es para ver si realmente le gusta hacerlo, si realmente tiene también la sensibilidad para poder hacerlo, que creo que sí la tiene porque ya la he visto y la verdad es que, a pesar de que no ha estudiado y no ha tomado cursos de actuación, lo hace muy bien", comenta.

