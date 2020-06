Se busca pareja para Gabriel Soto Varias son las actrices que están sonando con fuerza para encabezar la nueva telenovela estelar de Televisa que encabezará el reconocido galán mexicano. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La productora Carmen Armendáriz tiene por delante una difícil tarea: encontrar a la actriz que encaje a la perfección con Gabriel Soto en su nueva telenovela ¿Te acuerdas de mí? Image zoom Gabriel Soto Mezcalent De acuerdo a información compartida por el periodista mexicano Álex Kaffie a través de El heraldo de México, siete son las féminas que compiten por este codiciado personaje. Entre las candidatas se encontraría Marlene Favela, quien lleva varios años alejada de las telenovelas; así como la protagonista de Te doy la vida (Univision), Eva Cedeño, y Ariadne Díaz, cuyo nombre llama especialmente la atención ya que la intérprete de 33 años ha declarado en varias ocasiones que no está entre sus planes volver a encabezar un melodrama. Image zoom Marlene Favela, Ariadne Díaz y Eva Cedeño Mezcalent (x3) Otro de los nombres que menciona el periodista es el de Marisol del Olmo, quien ha participado en telenovelas como Enamorándome de Ramón y De que te quiero, te quiero. Image zoom Marisol del Olmo Mezcalent Iliana Fox, Bárbara Islas y Paulina Dávila también se disputarían el personaje, según Kaffie. Image zoom Iliana Fox, Bárbara Islas y Paulina Dávila Mezcalent (x3) Cabe mencionar que ninguno de estos nombres ha sido confirmado por Televisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ¿Te acuerdas de mí? Soto interpretará a Pedro, quien después de que lo fuerzan a casarse con la hija de Olmo se enamora de Vera en un viaje de negocios. Pedro está listo para dejarlo todo por su nuevo amor pero debe abandonar sus planes cuando Olmo, su jefe y mentor, amenaza la vida de esta. Pedro se separa de su gran amor para salvarla, pero años más tarde Pedro y Vera se vuelven a encontrar bajo circunstancias extrañas. Olmo, quien desconoce el pasado de Vera, se ha enamorado de ella y la presenta a su familia como su nueva novia. En el encuentro se reaviva el amor de Pedro y Vera, con lo que se descubre el pasado oscuro que los une y se desata un doloroso plan de venganza. La telenovela comenzará a grabarse en agosto en México.

