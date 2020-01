Gabriel Porras anuncia su salida de Telemundo: "2019 ha sido un año triste para mí" Tras años formando parte de las filas de la cadena de habla hispana como artista exclusivo, el actor mexicano concluyó su etapa como talento exclusivo de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La primera vez que Gabriel Porras se dejó ver en las pantallas de Telemundo con un personaje protagónico corría el año 2003 cuando encabezó junto a Itatí Cantoral la telenovela El alma herida. El melodrama en el que también participaron Rebecca Jones y Alejandro Camacho sería tan solo uno de los casi veinte que el actor terminaría estelarizando para la cadena durante las casi dos décadas que formó parte de sus filas. Muchos de ellos éxitos internacionales como Sin senos no hay paraíso (2008), ¿Dónde está Elisa? (2010), La reina del sur (2011), La casa de al lado (2011) y El señor de los cielos (2013). Y hablamos en pasado porque la relación de exclusividad de Gabriel con Telemundo llegó a su fin. Fue el propio intérprete de 51 años el que dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales, donde compartió un vídeo en el que, además de anunciar su salida de la televisora, confirma el rompimiento de su noviazgo con la hermana de la actriz venezolana Scarlet Ortiz, Alejandra. Image zoom Gabriel Porras. “2019 fue un año digamos triste para mí, perdí cosas importantes en mi vida: el trabajo que tenía en Telemundo durante muchos años, mi gran amor, Alejandra Ortíz […] En algunos momentos yo sentí que el túnel no tenía final, sin embargo, siempre hay una luz al final del túnel”, compartió el que fuera villano del melodrama Al otro lado del muro a través de su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Porras, que afronta con ilusión pero también con mucha incertidumbre la nueva situación profesional que se abre ante él tras años siendo artista exclusivo de Telemundo, informó a sus incondicionales fans que su relación con la cadena propiedad de NBCUniversal concluyó en buenos términos. Image zoom Gabriel Porras en Al otro lado del muro. “Simplemente mi contrato no se renovó”, detalló el actor, quien confía en que ‘vendrán cosas mejores’. El último proyecto que Gabriel grabó para Telemundo fue la serie No te puedes esconder, donde realizó una participación especial junto a Blanca Soto y un gran elenco. Advertisement

