El futuro de Mujer en Univision: ¿cuándo se estrena la segunda temporada y cuántos capítulos tiene? El drama turco de Univision llegó anoche a su gran final de temporada. Mujer Özge Özpirinçci, protagonista de Mujer | Credit: UNIVISION Mujer, el drama turco de Univision protagonizado por Özge Özpirinçci, llegó anoche a su gran final de temporada con el inesperado encuentro de Sarp con su hijo Doruk. "Mujer es lo mejor que he hecho. Ha supuesto un antes y un después en mi vida profesional", declaraba en 2021 su protagonista a la revista española Diez Minutos. "Me siento orgullosa de interpretar un personaje tan fuerte y real. Necesitamos más historias de mujeres. Bahar me ha enseñado a ser agradecida y a enfrentar obstáculos". A partir de este martes, su horario será ocupado por el melodrama mexicano Minas de pasión, una nueva versión de la exitosa telenovela de Telemundo La Patrona que protagoniza Livia Brito. Lo que ha llevado a muchos televidentes del drama turco a preguntarse a través de las redes sociales qué va a suceder con los capítulos que faltan por emitirse. Univision Escena final primera temporada Mujer | Credit: Univision ¿Cuántas temporadas tiene Mujer? La ficción, que se grabó en Turquía entre 2017 y 2020, cuenta con tres temporadas. El capítulo que emitió anoche Univision corresponde al último episodio de la primera. Mujer Mujer | Credit: UNIVISION ¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de Mujer? La segunda temporada de Mujer tiene el mismo número de capítulos que la primera: 32. Al igual que sucedió en la primera, cada episodio supera las 2 horas de duración, por lo que al emitirse en capítulos de aproximadamente 40 minutos su número aumenta considerablemente. De ahí que en Univision la primera temporada haya tenido 68 episodios. Mujer Mujer | Credit: UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuántos capítulos tiene la tercera temporada de Mujer? La tercera temporada de Mujer cuenta, por su parte, con 17 episodios. Mujer Mujer | Credit: UNIVISION ¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de Mujer? "No tenemos definido cuándo regresa la temporada dos, pero sí tenemos todas las temporadas disponibles", explica Univision a People en Español. "La fecha [de estreno] está aún por definir", agrega la cadena.

