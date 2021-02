Close

Televisa apuesta por una historia original con Fuego ardiente El melodrama protagonizado por Mariana Torres, Carlos Ferro, Claudia Ramírez y José María de Tavira fue presentado este miércoles ante los medios de comunicación. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Es un placer para mí presentarles Fuego ardiente, un melodrama original, una sólida historia de amor de personajes entrañables con un elenco de primera". Con estas palabras el productor Carlos Moreno presentó ante los medios de comunicación Fuego ardiente, la nueva telenovela de Televisa y la primera historia original de la empresa en lo que va de año. El melodrama cuenta con la actuación protagónica de Mariana Torres, quien ya ha encabezado otras historias para Televisa como Ringo y la bioserie Hoy voy a cambiar. "A diferencia de otros papeles que he hecho en otras telenovelas, Alexa es una mujer madura, es una mujer segura, una mujer que cree en la equidad de género y que ya no está dispuesta a sacrificar su felicidad, su paz, su plenitud a costa de nada", adelantó la actriz mexicana. "Se encuentra en un matrimonio bastante complicado y se enamora y es un amor imposible que vale la pena vivirlo, entonces eso va a tener muchos momentos complicados". El galán de Mariana en esta historia es Carlos Ferro, quien reconoció que grabar la telenovela en plena pandemia no ha sido una experiencia fácil para él debido a su personalidad. "Yo soy una persona que abraza mucho, que toca mucho y constantemente estoy en contacto con todos mis compañeros, pero en esta ocasión me tocó aguantar, ser muy paciente y tener distancia aunque me cueste mucho trabajo y ya me han regañado muchas veces", admitió el actor mexicano. "Pero lo intento. Nos toca seguir con los protocolos y cuidarnos mucho". Image zoom Mariana Torres y Carlos Ferro, protagonistas de Fuego ardiente | Credit: TELEVISA El melodrama, que se graba desde el año pasado en México, marca el regreso a Televisa de Kuno Becker, quien interpreta a uno de los grandes villanos de la telenovela. "Yo me la paso muy bien haciendo la vida imposible a todos", reconoció entre risas el actor mexicano. "Estoy muy agradecido de regresar a Televisa con un villano, nunca me había tocado hacer un villano acá, entonces me divierto como perro". El elenco protagónico del melodrama lo completan Claudia Ramírez y José María de Tavira, quienes conforman la segunda pareja protagónica de Fuego ardiente. Claudia Martín, Arturo Peniche, Socorro Bonilla, Laura Flores, Yolanda Ventura, José Elías Moreno, Odiseo Bichir, Sebastián Poza, Maya Ricote, Bárbara Islas, Agustín Arana y Luis Gatica, entre otros, también participan en la telenovela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fuego ardiente es una idea original de las escritoras Martha Carrillo y Cristina García y consta de 102 capítulos que en México comenzarán a emitirse el próximo lunes 8 de febrero. Image zoom Póster promocional Fuego ardiente | Credit: TELEVISA "Fuego ardiente la escribimos dos escritoras mexicanas que amamos el melodrama y lo que hicimos fue meternos en la intimidad de una familia, de los Ferrer, entre sus secretos, todas sus historia, todo lo que les va moviendo en la vida y creo que esa es nuestra función: el poder retratar lo que muchos hombres y muchas mujeres sienten en la actualidad", comentó Carrillo. "Creo que es una historia que con alguien nos vamos a identificar porque hay mucha pasión, hay fuego de verdad que nos quema el alma y el corazón". La historia Dante (Fernando Ciangherotti) e Irene Ferrer (Claudia Ramírez) son hermanos y tienen una casona dedicada a la elaboración y exportación de aceite de oliva, en el Estado de Sonora, México. La producción de aceite de la familia es una de las más importantes del país. Dante Ferrer decide reunir a la familia completa al saber que pronto morirá, pues descubre que padece una enfermedad terminal, y siente la necesidad de poner en orden sus pendientes y convivir con la familia el tiempo que le quede de vida. Image zoom Protagonistas de Fuego ardiente | Credit: TELEVISA Al reunirse los Ferrer se desatan pasiones desbordadas, sobre todo por el encuentro de Alexa (Mariana Torres) y Gabriel (Carlos Ferro), quienes se involucran en un amor prohibido; pero, además, descubren que detrás del negocio familiar de la elaboración de aceite de oliva se esconde la actividad ilícita de falsificación de billetes. Alexa está casada con Joaquín Ferrer (Kuno Becker) y Gabriel lo está con Martina Ferrer (Claudia Martín). Ambos sobrinos de Irene. Joaquín es la cabeza del negocio ilícito y Gabriel en realidad está en la búsqueda de su hermano desaparecido y cree que los Ferrer están detrás de todo.

