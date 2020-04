¡Con barba y bigote! El inolvidable 'Frijolito' reaparece en televisión a sus 21 años Alejandro Felipe Flores sigue desarrollándose como actor a 15 años del estreno de la exitosa telenovela de Telemundo. ¡Mira las imágenes! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Muchas cosas han cambiado desde que Alejandro Felipe Flores interpretó con cinco años a ‘Frijolito’, el hijo de Litzy en la exitosa telenovela de Telemundo Amarte así (2005); pero hay algo que permanece intacto desde entonces: su amor por el mundo de la interpretación. A tres lustros del estreno del melodrama, el ahora joven de 21 años continúa desarrollando su carrera como actor en diferentes series y programas unitarios de Televisa. El también cantante se dejó ver recientemente en televisión como protagonista de uno de los nuevos capítulos de Como dice el dicho titulado 'A quien trabaja no le hace falta su paga'. Ya convertido en todo un hombre –con barba incluida–, Flores dejó sorprendido al público con su participación en esta historia al mostrar lo grande y galán que se ve ahora. "No puedo creer que sea el mismo niño que interpretó a Frijolito", se puede leer entre las decenas de comentarios que inundaron las redes sociales tras su esperada reaparición. Hace justo dos años, el actor concedió una entrevista a People en Español en la que recordaba su participación en el inolvidable melodrama de Telemundo. "Lo disfrutaba mucho. Estar muchas horas en los foros era divertido porque estaba con mis amigos actores mucho tiempo. Además la producción me trataba como rey. Era como un juego para mí, pero el cual debía hacerlo bien y con disciplina. Y la recompensa era grande: todos en la calle me saludaban y querían jugar conmigo", compartía Flores. El inolvidable ‘Frijolito’ también nos contaba cómo era su vida tantos años después, donde la actuación seguía teniendo un peso importante en su día a día. "Soy un joven muy amiguero, amante del futbol y los escenarios, leal, sincero, me gustan las fiestas, los deportes, me encanta escuchar música y leer", se definía en 2018 el actor. Advertisement

¡Con barba y bigote! El inolvidable 'Frijolito' reaparece en televisión a sus 21 años

