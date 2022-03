Con su carisma y talento, Francisca ha logrado conquistar la televisión hispana de Estados Unidos como copresentadora del programa Despierta América (Univision), pero la conductora de origen dominicano tiene una meta pendiente: conseguir triunfar también en el terreno de la actuación, su sueño desde que era una niña.

Aunque es muy feliz trabajando en Despierta América, Francisca confesó recientemente en el podcast de su amiga Ana Patricia, 'Ana Patricia Sin Filtro', que le gustaría poder actuar más.

"Desde niña siempre mi sueño era ser actriz y me toca la bendición de convertirme en conductora, pero pasa a consecuencia de Nuestra Belleza Latina, pero en realidad eso no era lo que yo decía 'esto es lo que yo voy a hacer'. Ha pasado y me encanta, lo disfruto, me fascina, pero yo digo: '¡Caramba! De lo que yo siempre he querido hacer es lo menos que he hecho'. Si te fijas es lo menos que he hecho. He hecho mis cositas de actuación, pero no en la dimensión que yo pensaba", se sinceró la esposa de Francesco Zampogna y mamá de Gennaro.

Francisca, que cuenta con 3 millones y medio de seguidores solo en Instagram, reconoció que le gustaría poder actuar nuevamente en una telenovela de Televisa, algo que pudo hacer por primera y única vez hace cinco años en el melodrama Despertar contigo (2016).

Francisca Francisca | Credit: Mezcalent

"Lo que a mí me hace feliz es actuar, lo que a la Francisca cuando era niña que tenía todo ese pedo en su casa le hacía feliz y era su escape era actuar y no me importaba si actuaba en el Teatro Nacional de República Dominicana o en el pequeño teatro del pueblo en Azua, a mí me hacía feliz actuar, jugar a ser otros, inventarme vidas, eso es lo que va con mi alma, entonces donde quiera que actúe voy a ser feliz. Sí quiero hacer algo en Televisa, quiero hacer novelas en Televisa, pero igual quiero hacer una película en República Dominicana", dijo Francisca.

La conductora aseveró que cuenta con el apoyo de su esposo en el caso de que le saliera un proyecto de actuación en México y tuviera que vivir por un tiempo en otro país.

"Él tiene la libertad de manejar sus negocios donde quiera que estemos y él es superflexible y él me apoya en todo lo que yo hago […]. Yo creo que sí me apoyaría, ya él no es celoso con nada, Francesco es bastante seguro y me ha enseñado a mí a ser segura", dijo.

La conductora de Despierta América admitió, sin embargo, que no siempre fue así ya que en un inicio de la relación sí le preocupaba que tuviera que besarse con otros actores.