Francisca hace un llamado para que productor de telenovelas le dé trabajo Con el carisma que la caracteriza, la conductora y actriz reconoció en su programa Despierta América (Univision) que le escribió a Juan Osorio para ver si la llama para uno de sus "proyecticos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca Las circunstancias de la vida la llevaron a adentrarse en el terreno de la conducción y a convertirse en una de las presentadoras más queridas de la televisión hispana, pero el gran sueño de Francisca desde niña siempre ha sido ser actriz, específicamente de telenovelas. "Lo que a mí me hace feliz es actuar, lo que a la Francisca cuando era niña que tenía todo ese pedo en su casa le hacía feliz y era su escape era actuar y no me importaba si actuaba en el Teatro Nacional de República Dominicana o en el pequeño teatro del pueblo en Azua, a mí me hacía feliz actuar, jugar a ser otros, inventarme vidas, eso es lo que va con mi alma", declaraba el año pasado la carismática conductora dominicana en el pódcast de su amiga Ana Patricia. La copresentadora de Despierta América (Univision) tuvo la oportunidad de debutar en los melodramas de TelevisaUnivision en 2016 con una participación especial en la telenovela Despertar contigo, historia que protagonizaron Daniel Arenas y Ela Velden. Francisca Francisca, conductora de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Francisca Francisca, sin embargo, no ha vuelto a dejarse ver más en un melodrama y ya han transcurrido 6 años desde su aplaudido debut. Pero no porque así lo haya decidido o querido. La conductora ha expresado en numerosas ocasiones sus ganas de volver a participar en una telenovela. La última este mismo jueves en el programa matutino de Univision, donde confesó que le había escrito por Instagram al productor de TelevisaUnivision Juan Osorio, quien justamente está estrenando ahora un nuevo melodrama, El amor invencible, con Angelique Boyer y Danilo Carrera como protagonistas. Francisca Francisca, conductora de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Va a estar buena, es una excelente producción de Juan Osorio, que bueno por cierto le escribí por Instagram a ver si me llama para uno de esos proyecticos", confesó. "Pero ni ha leído el mensaje", reconoció entre risas la carismática presentadora. "Juan wasapéame", le pidió en vivo Francisca.

