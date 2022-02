"Esperé 25 años por este momento". Francisca cumple su sueño de cantar con Daniela Luján el tema de la telenovela Luz Clarita La presentadora dominicana y la actriz mexicana coincidieron este jueves en el programa Despierta América (Univision), donde Francisca expresó lo mucho que significó Daniela en su infancia. "Tú eres uno de los recuerdos más hermosos de mi niñez", le dijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De niña, en su natal República Dominicana, Francisca pasó muchas horas frente al espejo de su casa imitando a las protagonistas de las telenovelas que veía a través de la televisión. Una de sus favoritas era Daniela Luján, la inolvidable Luz Clarita. Este jueves, 25 años después, la carismática conductora dominicana pudo cumplir en Despierta América (Univision) su sueño de cantar junto a la famosa actriz mexicana el inolvidable tema musical del exitoso melodrama infantil de 1996. La que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 no tardó en compartir el emotivo momento a través de su perfil de Instagram, donde dedicó unas emotivas palabras a Daniela Luján. "Yo creo Daniela Luján que no te imaginas el impacto tan grande que tuviste. Tú eres uno de los recuerdos más hermosos de mi niñez. Yo me creía Luz Clarita", comenzó escribiendo. Daniela Luján Francisca y Daniela Luján cantaron juntas la canción de Luz Clarita en Despierta América | Credit: Despierta América Francisca reconoció que ver actuar de niña a Daniela en el personaje de Luz Clarita la impulsó a perseguir sus sueños ya que le hizo soñar con que ella también podía hacerlo. "Por ti pasaba horas en el espejo practicando e imaginándome que era famosa por actuar y cantar así como lo hacías tú", rememoró la esposa de Francesco Zampogna. "Esperé 25 años por este momento. Solo en Despierta América estas cosas son posibles. Gracias Daniela Luján por ser tan linda. En mi corazón por siempre Luz Clarita", compartió junto al video en el que aparece cantando a todo pulmón junto a Daniela el inolvidable tema musical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las palabras de agradecimiento de la artista mexicana no se hicieron esperar. "Ay te amo, gracias por tus palabras, gracias por dejarme ser parte de tu historia", escribió.

