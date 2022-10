15 fotos de la boda de ensueño de Michelle Renaud y Matías Novoa en la telenovela La herencia Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Renaud Credit: TelevisaUnivision (x2) Sara (Renaud) y Juan (Novoa) se juraron amor eterno en el gran final de la exitosa telenovela La herencia: un legado de amor, que Univision transmitió este lunes. Curiosamente, la actriz mexicana y el galán chileno también son pareja en la vida real. "Ahí nos casamos de verdad, pero nadie supo", confesó entre risas la actriz mexicana en sus redes sociales. Mira la galería. Empezar galería Boda de ensueño La herencia Credit: TelevisaUnivision Michelle Renaud se vistió de novia en el gran final de la telenovela La herencia, que Univision transmitió anoche. 1 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Boda de ensueño La herencia Credit: TelevisaUnivision El bien triunfó sobre el mal y Sara tuvo su final feliz en el desenlace del melodrama La herencia. 2 de 15 Ver Todo Boda de ensueño La herencia Credit: TelevisaUnivision La actriz mexicana lució radiante durante las largas jornadas de grabación de las escenas finales de la telenovela. 3 de 15 Ver Todo Anuncio Boda de ensueño La herencia Credit: TelevisaUnivision La espectacular llegada de la novia a la Iglesia fue uno de los tantos bellos momentos que nos regaló el final de La herencia. 4 de 15 Ver Todo Boda de ensueño La herencia Credit: TelevisaUnivision Allí la esperaba su gran amor, Juan del Monte, interpretado por el actor chileno Matías Novoa. 5 de 15 Ver Todo Boda de ensueño La herencia Credit: TelevisaUnivision Sara y Juan se juraron amor eterno ante Dios y rodeados del cariño de sus seres queridos. 6 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Boda de ensueño La herencia Credit: TelevisaUnivision La complicidad entre Michelle y Matías se hizo presente durante las extensas jornadas de grabación. 7 de 15 Ver Todo Boda de ensueño La herencia Credit: TelevisaUnivision "La herencia es mi proyecto favorito", reconoció sin dudarlo este lunes Renaud a través de sus historias de Instagram. 8 de 15 Ver Todo Boda de ensueño La herencia Credit: TelevisaUnivision El momento más esperado de la ceremonia llegó con el beso de los recién casados. 9 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Boda de ensueño Michelle Renaud Credit: TelevisaUnivision ¡Y qué beso! 10 de 15 Ver Todo Boda de ensueño La herencia Credit: TelevisaUnivision Muchos televidentes se preguntan si habrá sido un beso de ficción o real. Eso solamente lo sabrán ellos. 11 de 15 Ver Todo Boda de ensueño La herencia Credit: TelevisaUnivision "Ahí nos casamos de verdad, pero nadie supo", comentó entre risas Michelle tras la emisión del último capítulo. Recordemos que la actriz y Matías Novoa también son pareja en la vida real. 12 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Boda de ensueño La herencia Credit: TelevisaUnivision ¿Será que veremos también algún día casarse a Michelle y Matías en la vida real? ¡El tiempo lo dirá! 13 de 15 Ver Todo Boda de ensueño La herencia Credit: TelevisaUnivision ¿Así o más hermosa la novia? 14 de 15 Ver Todo Boda de ensueño Michelle Renaud Credit: TelevisaUnivision ¡Qué vivan los novios! 15 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

