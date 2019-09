Así es la vida como mamá de la actriz mexicana Florencia de Saracho By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La conocemos desde hace más de una década a través de los diferentes personajes que ha interpretado en exitosas telenovelas de Televisa como Mar de amor y Amor bravío, pero la actriz mexicana de 37 años es también una mamá y esposa que se desvive por atender a su familia. ¡Te mostramos las imágenes más entrañables de Saracho en su faceta más personal! Empezar galería Actriz secundaria Image zoom Mezcalent Aunque nunca ha tenido un protagónico en televisión, Florencia de Saracho ha sabido ganarse el cariño del público interpretando personajes secundarios que se han vuelto muy queridos por la audiencia en exitosas telenovelas de Televisa como Mar de amor (2009), Cuando me enamoro (2010), Amor bravío (2012) y A que no me dejas (2015). Advertisement Advertisement Talentosa Image zoom Mezcalent La actriz mexicana, que tiene 17 años de carrera artística a sus espaldas, no ha dejado indiferente a nadie con su trabajo, ya sea como la buena o la mala de la historia. Mamá Florencia Image zoom Instagram Florencia de Saracho La intérprete de 37 años no ha descuidado; sin embargo, su vida personal. Florencia ha logrado compaginar a la perfección su faceta de mamá con su trabajo como actriz en diferentes melodramas de Televisa. Advertisement Su primogénito Image zoom Instagram Florencia de Saracho A principios de 2014 de Saracho dio a luz a su primer hijo Santiago. “Él me enseñó a ser mamá, el proyecto más bonito de mi vida, el que me llena de ilusión y a la vez de temor”. Su princesa Image zoom Instagram Florencia de Saracho Dos años después, en diciembre de 2016, llegaba al mundo su segunda hija, Aitana. Su galán Image zoom Instagram Florencia de Saracho De Saracho está felizmente casada desde hace varios años con un apuesto hombre de nombre Santiago Aguirre. “Aunque no existe el hombre perfecto para mí sí lo es. Lo es porque nunca deja de intentar ser la mejor versión de sí mismo para nosotros y no solo para nosotros sino para su familia completa”. Advertisement Advertisement Advertisement Pareja perfecta Image zoom Instagram Florencia de Saracho “Muchos nos dijeron que éramos la pareja perfecta y entendí que eso pasa cuando una pareja imperfecta aprende a respetar y a disfrutar sus diferencias, a valorar sus esfuerzos y a amarse siempre por sobre todas las cosas”, reconoció la actriz junto a esta bella instantánea familiar. Sus dos tesoros Image zoom Instagram Florencia de Saracho “Cuánto me debía el destino que con ustedes me pagó”, fueron las emotivas palabras con las que Florencia acompañó esta tierna imagen. Sin descuidar su carrera Image zoom Instagram Florencia de Saracho La actriz, que tras dar a luz a su segunda hija estuvo dos años ausente de las telenovelas dedicada en cuerpo y alma a ser mamá, regresó el año pasado a la televisión como parte del elenco de Y mañana será otro día, historia que transmite actualmente Univision. Advertisement Advertisement Advertisement Bella familia Image zoom Instagram Florencia de Saracho “Este es mi verdadero amor”, escribió de Saracho junto a esta instantánea en la que presume a su hermosa familia. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

