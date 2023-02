Así les fue al final de Vencer la ausencia y estreno de Perdona nuestros pecados en rating La telenovela protagonizada por Ariadne Díaz y Danilo Carrera finalizó el lunes a través de Univision, mientras que la historia estelarizada por Erika Buenfil y Jorge Salinas entró el martes en su lugar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julia (Ariadne Díaz), Esther (Mayrín Villanueva), Celeste (Alejandra Barros) y Rayo (María Perroni) lograron vencer la ausencia en el gran final de la telenovela Vencer la ausencia, que Univision transmitió este lunes. El melodrama producido por Rosy Ocampo, que también protagonizaron Danilo Carrera y David Zepeda, se despidió por la puerta grande del prime time de la televisión hispana. El último capítulo de la telenovela logró promediar frente a la pantalla de Univision a 1,705,000 televidentes (P2+), según Nielsen, convirtiéndose en la emisión más vista del día y superando a su competidor más directo, el exitoso reality show La casa de los famosos (Telemundo), que sedujo en sus 2 horas de emisión con la eliminación de Aleida Núñez a 1,284,000 televidentes (P2+). Vencer la ausencia Escena de Vencer la ausencia | Credit: Vencer la ausencia La segunda telenovela más vista fue Mi camino es amarte (Univision) con 1,582,000 televidentes (P2+), mientras que el tercer lugar lo ocupó El señor de los cielos 8 (Telemundo), que promedió 1,424,000 (P2+). Estreno Perdona nuestros pecados El melodrama que protagonizan Erika Buenfil, Jorge Salinas, Oka Giner y Emmanuel Palomares aterrizó el martes en la programación estelar de Univision en lugar de Vencer la ausencia. Perdona nuestros pecados Escena de Perdona nuestros pecados | Credit: Perdona nuestros pecados 1,440,000 televidentes (P2+) vieron el martes el primer capítulo de la telenovela que produce Lucero Suárez y en la que también participan Sabine Moussier y César Évora, entre un gran elenco. "[Perdona nuestros pecados] es un novelón. En cada episodio pasa algo, nada está ahí de gratis", contaba en una entrevista con People en Español previa al estreno su protagonista, Oka Giner. "Creo que estamos muy acostumbrados, por ejemplo, cuando hay mucho drama a que viene un personaje a contarnos un chistito y entonces aflojamos. Aquí no hay chistitos, aquí sí es drama, drama, drama y eso la vuelve muy interesante, la vuelve una historia que quieres saber qué pasa". Perdona nuestros pecados Escena de Perdona nuestros pecados | Credit: Perdona nuestros pecados La telenovela más vista fue el también melodrama de Univision Mi camino es amarte, que sedujo a 1,620,000 televidentes (P2+), mientras que el segundo lugar lo ocupó Cabo con 1,486,000 televidentes (P2+). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El señor de los cielos 8, que promedió 1,300,000 televidentes (P2+), ocupó la cuarta posición, por detrás de Perdona nuestros pecados. En la franja de edad de 18 a 49 años, sin embargo, la ficción que protagoniza desde 2013 Rafael Amaya continúa siendo la más vista.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así les fue al final de Vencer la ausencia y estreno de Perdona nuestros pecados en rating

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.