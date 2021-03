Actor de El señor de los cielos sustituirá a Gonzalo Peña en ¿Qué le pasa a mi familia? El productor Juan Osorio presentó este lunes al nuevo actor que dará vida al personaje que interpretaba Peña dentro del melodrama que protagonizan Eva Cedeño y Mane de la Parra. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El productor Juan Osorio presentaba meses atrás su nueva telenovela, ¿Qué le pasa a mi familia?, como una historia familiar cuyo propósito es llevar entretenimiento a los hogares. Lo que no podía imaginarse en ese momento era el escándalo en el que se iba a ver envuelto semanas más tarde uno de sus actores principales y que terminaría salpicando a su historia. Gonzalo Peña, quien daba vida al médico oncólogo Mariano Rueda –hijo en la ficción del personaje interpretado por Diana Bracho–, era señalado a principios de marzo por la actriz Daniela Berriel como cómplice de una violación, siendo suspendido en un primer momento de sus funciones 'temporalmente' para más tarde ser retirado definitivamente del proyecto. "Siempre he dicho [que] los errores se pagan caro y creo que en este momento Gonzalo nunca se imaginó las consecuencias [de esta acción]", declaraba días atrás Osorio. "Ha sido muy difícil porque ya tenemos escenas adelantadas; hay que regresar con todo a la escritura", reconocía el productor, quien comenzaba entonces una búsqueda para encontrar al actor que lo reemplazaría. Gonzalo Peña Image zoom Gonzalo Peña, exactor de ¿Qué le pasa a mi familia? | Credit: TELEVISA La espera llegó a su fin. Este lunes, mediante una conferencia de prensa, el productor presentó al actor que dará vida ahora al personaje que interpretaba Gonzalo y, para sorpresa de muchos, es Fernando Noriega, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, donde dio vida a 'Rojo'. "Desde que me enteré hemos estado a marchas forzadas, he estado leyendo todos los capítulos, he estado viendo lo que salió al aire por eso ya los conozco y todas sus caras son muy familiares ya para mí, a algunos ya los conozco y les tengo muchísimo cariño y con los demás sé que lo voy a tener", expresó el actor mexicano durante la conferencia. Fernando Noriega Image zoom Fernando Noriega | Credit: Instagram Fernando Noriega ¿Pero qué llevó al productor a decantarse por Noriega? "Me gusta mucho su currículum. Hay personajes que ha interpretado de mucho reto y precisamente este personaje es de reto", explicó Osorio. Sobre el personaje que interpretará en esta historia, Fernando comentó "que es un personaje bien complejo". "Es un personaje víctima de un cúmulo de situaciones. Me encanta de pronto ver esta dualidad. Finalmente este personaje es un remolino de emociones".

