Así fue el emotivo reencuentro entre Fernando Colunga y Blanca Soto a 7 años de Porque el amor manda A casi 7 años del final de la exitosa telenovela Porque el amor manda, los actores se mostraron de lo más cariñosos este martes durante un evento de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las estrellas de Telemundo desfilaron este martes por la alfombra roja de Natpe 2020, evento que reúne a los profesionales más destacados del mundo de la televisión y en el que las cadenas presentan las novedades de su programación para 2020. El gran protagonista fue Fernando Colunga que, tras confirmarse que se une a Telemundo como artista exclusivo, hizo oficialmente su debut como estrella de la cadena. Image zoom Fernando Colunga en Napte 2020. “Quiero contarles un poco lo que ha sido mi vida en los últimos años que he estado alejado de la televisión. He estado dirigiendo, he estado produciendo, he estado escribiendo pero sobre todo dándome un tiempo para mi familia, para mí y me había prometido seriamente no volver a la televisión hasta que encontrara un personaje que me emocionara, que tuviera todos los elementos para entretener y divertir al público, que tuviera una magia y finalmente lo encontré”, expresó emocionado al subirse al escenario el inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como María la del barrio, Soy tu dueña y Porque el amor manda. Además de hablar por primera vez de su incorporación a las filas de Telemundo, el evento propició el esperado reencuentro entre el actor mexicano y Blanca Soto, con quien protagonizó hace varios años la exitosa telenovela de Televisa Porque el amor manda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperarse, los fans de Blanca y Fernando se mostraron de lo más emocionados con este reencuentro a través de las redes, donde recopilaron varias imágenes en las que aparecen los dos actores juntos y en una actitud de lo más cariñosa. “Esperamos 7 años para esta escena”, escribió emocionada una seguidora en Twitter. Algunos, incluso, no tardaron en fantasear con la idea de volver a verlos juntos en otra telenovela ahora que ambos forman parte de las filas de Telemundo. Recordemos que en su momento se llegó a rumorar que entre ambos existía algo más que una relación de amistad; sin embargo, nunca se llegó a confirmar nada. Advertisement

