Fernando Colunga y William Levy, dos actores un mismo personaje Mientras Colunga protagoniza para Telemundo El conde: amor y honor, Levy encabeza en España el elenco de Montecristo, ambas basadas en la obra clásica de Alejandro Dumas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernando Colunga Fernando Colunga; Willian Levy | Credit: Telemundo; Mezcalent Con la actuación protagónica de Fernando Colunga, Telemundo estrenará en 2023 El Conde: amor y honor, un melodrama de época inspirado en la novela clásica de Alejandro Dumas. "Como la vida misma que puede cambiar radicalmente de un momento a otro, cuando parece que la suerte y el amor nos abandonan en ese instante se reduce a confiar, tener fe y esperar. Es la esencia de este nuevo proyecto, donde todos y cada uno de los que participamos con mucho cariño día a día tenemos el deseo, que el público, viva, disfrute y se apasione a lo largo de esta emocionante historia", expresó recientemente el reconocido actor mexicano. Pero el inolvidable protagonista de exitosos melodramas como Mañana es para siempre y Soy tu dueña no es el único galán de telenovelas que llevará esta mítica historia a la pequeña pantalla. Fernando Colunga Fernando Colunga, protagonista de El Conde | Credit: TELEMUNDO Curiosamente, William Levy también graba en España como protagonista junto a Esmeralda Pimentel una miniserie que adapta al universo actual el clásico de Alejandro Dumas. "Hacía tiempo que quería rodar un proyecto en España y que sea Montecristo, una historia que me encanta desde que era un niño, es una experiencia especialmente significativa para mí", expresó el actor cubano sobre esta producción internacional de Secuoya Studios que, a diferencia de la que protagoniza Colunga, se estrenará en una plataforma de streaming. William Levy William Levy protagoniza Montecristo | Credit: Secuoya Studios En Montecristo, Levy interpreta a un antihéroe trágico que lucha contra el sistema establecido, una figura enigmática que irrumpe en el ojo público y genera el recelo de una élite que desconoce el origen de su fortuna y pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La miniserie, cuyas grabaciones se llevan a cabo en distintas locaciones de Madrid y las Islas Canarias, consta de un total de seis episodios. "Montecristo es un proyecto apasionante. Abordar una reinvención contemporánea de este clásico universal, es un gran reto. Mi objetivo fundamental es transmitir en imágenes el dilema continuo del protagonista. Visualizar sus contradicciones y su conflicto interno", señaló Alberto Ruiz Rojo, quien está al frente de la dirección del proyecto. "Para ello hemos optado por una estética elegante, buscando siempre cómo simbolizar su dualidad, a través de subencuadres, reflejos, composiciones geométricas en ciertos espacios… Un expresionismo que nos hable de lo que viven y sienten los personajes".

