Fernando Colunga se une a Telemundo y protagonizará la nueva superserie de la cadena El actor mexicano acaba de firmar un acuerdo con la cadena para protagonizar varias de sus producciones originales. La primera será la superserie Malverde: El Santo Patrón. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de varios años alejado de la televisión, Fernando Colunga alista su esperado regreso a la pequeña pantalla. Tras toda una vida formando parte de las filas de Televisa con exitosas telenovelas como María la del barrio, Amor real, Alborada, Soy tu dueña y Porque el amor manda, entre otras, el actor mexicano acaba de firmar un acuerdo con Telemundo Global Studios para protagonizar varias producciones originales de la cadena. La primera de ellas será la superserie Malverde: El Santo Patrón, que se estrenará el próximo año en el prime time. “Estoy muy agradecido con Telemundo por su confianza en mi trayectoria como actor y como profesional”, comentó Colunga en un comunicado de prensa que difundió este martes la cadena. “Para mí será un gran reto protagonizar esta nueva serie y ofrecerle al público un nuevo género, nunca antes visto en la televisión de habla hispana”. Image zoom Fernando Colunga y Marcos Santana, Presidente de Telemundo Global Studios SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Malverde: El Santo Patrón es la primera superserie desarrollada por Telemundo Global Studios y está inspirada en una historia real que promete contar toda la verdad detrás de la leyenda. Image zoom Fernando Colunga y Marcos Santana, Presidente de Telemundo Global Studios La ficción, que comenzará producción durante el 2020, tendrá mucha acción y se producirá con un lenguaje muy actual. Relatará la historia de un niño nacido en 1870 en Sinaloa que se convertirá en una figura legendaria, defensor del pueblo, protector tanto de inocentes como de pobres y desposeídos, y a su vez de narcos y malvivientes. Advertisement

