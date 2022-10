Fernando Colunga rompe el silencio y revela qué le impidió protagonizar Malverde: "Tenía un problema personal" El actor mexicano estuvo 1 año preparándose para protagonizar la superserie de época de Telemundo que finalmente terminó estelarizando Pedro Fernández. Ahora ha roto el silencio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Colunga Fernando Colunga; Pedro Fernández | Credit: Mezcalent; Telemundo Fernando Colunga llevaba un año preparándose para protagonizar la ambiciosa superserie de época de Telemundo Malverde: el santo patrón cuando a principios de 2021 se dio a conocer para sorpresa de todos que el actor mexicano se bajaba del proyecto y en su lugar entraba Pedro Fernández. "Telemundo ha tomado una decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros, por lo que no formará parte del elenco estelar de Malverde", declaró en su momento la cadena. El inolvidable galán de exitosas telenovelas como Amor real, Soy tu dueña y Porque el amor manda no se había pronunciado hasta ahora sobre su inesperada salida de la superserie. ¿Qué llevó a Colunga a no protagonizar Malverde? El actor rompió el silencio en una reciente entrevista con el programa De primera mano, donde por primera vez reveló el motivo que le impidió adentrarse en la piel del legendario bandido conocido como el 'Robin Hood' mexicano. Fernando Colunga Fernando Colunga | Credit: Mezcalent Fernando Colunga Fernando Colunga | Credit: Mezcalent "Yo estuve trabajando de la mano con el señor Marcos Santana, que fue el que me propuso hacer Malverde. Para mí Malverde fue una experiencia en su proyecto muy padre porque me acercó a su escritor, al señor Luis Zelkowicz, trabajamos durante casi un año preparando el personaje, trabajando, haciendo, moviendo…", comenzó explicando el pasado viernes Colunga en el programa de Imagen Televisión que conduce el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante. Malverde Pedro Fernández protagonizó Malverde: el santo patrón | Credit: Telemundo Malverde Pedro Fernández, protagonista de Malverde | Credit: TELEMUNDO Pedro Fernandez - Malverde Pedro Fernández protagoniza Malverde: el santo patrón | Credit: Telemundo "Pero como tú sabes a veces la vida se te junta como una tormenta perfecta y con cosas. Yo tenía un problema personal, se vino lo del covid, no podían arrancar, yo no podía viajar y entonces se tomó la decisión a nivel administrativo –porque no soy yo el dueño de la empresa para decir 'no voy y se acabó'– de que dejáramos pasar el proyecto", declaró. "Entonces dejamos pasar el proyecto obviamente con la puerta abierta para seguir haciendo otro puesto que ya hice otros dos". Fernando Colunga Fernando Colunga | Credit: Mezcalent Colunga, que no tiene presencia en las redes sociales, negó que abandonara sorpresivamente el proyecto como se llegó a rumorar en su momento en algunos medios de comunicación. "Si hubiera sido mi decisión decir 'ahí dejo botado un proyecto' no creo que digan 'que regrese a hacer otros'", señaló el eterno galán de melodramas como María la del barrio y La usurpadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que firmara a principios de 2020 un acuerdo con la cadena para protagonizar varias de sus producciones originales, Colunga ha estelarizado dos proyectos para Telemundo: la miniserie El secreto de la familia Greco, que Netflix estrena el 4 de noviembre, y el melodrama El conde. Ninguno de ellos ha visto aún la luz a través de la pantalla de la cadena hispana.

