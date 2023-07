Fernando Colunga regresa a Televisa a 7 años de su última telenovela: "Es un ciclo que se vuelve a abrir" El actor mexicano protagonizará la nueva telenovela de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernando Colunga Fernando Colunga | Credit: Mezcalent Fernando Colunga es uno de los rostros más emblemáticos de las telenovelas de TelevisaUnivision. Durante décadas, el actor mexicano protagonizó sin parar exitosos melodramas, como María la del barrio, Amor real y Porque el amor manda, que lo consagraron como uno de los galanes más exitosos y queridos de la pequeña pantalla. En 2016, tras su participación en Pasión y poder, Colunga se alejó por un tiempo de los foros de grabación de Televisa San Ángel. Ahora, 7 años después, está de regreso por la puerta grande. El actor, quien en 2021 firmó un acuerdo con Telemundo para estelarizar varias de sus producciones originales, entre ellas El Conde: amor y honor, que está pendiente de estreno, protagonizará la nueva versión de la exitosa telenovela El maleficio que producirá José Alberto Castro, creador de exitosos melodramas como La desalmada y Cabo. "[Estoy] muy contento. Tú sabes que yo pertenezco a Televisa, entonces qué te puedo decir, es un ciclo que se vuelve a abrir donde regreso y veo a todos mis amigos, a toda la gente que quiero. [Estoy] muy, muy contento", expresó Colunga en una reciente entrevista con el periodista mexicano Jorge Ugalde para Televisa Espectáculos. Jorge Ugalde Fernando Colunga y el periodista mexicano Jorge Ugalde | Credit: Instagram Jorge Ugalde El actor contó que el primer acercamiento por parte de la producción de José Alberto Castro para invitarlo a formar parte de esta historia se dio durante la pandemia. "Desgraciadamente yo estaba cumpliendo otro compromiso, no había forma de cuadrar las fechas, entonces a mí sí me dio mucha tristeza, pero tú sabes que así es el trabajo", contó. "Las cosas fueron cambiando, siguieron trabajando el proyecto, siguieron haciendo cosas y gracias a Dios se me dio la fortuna que los tiempos ahora sí coincidieron y puedo estar aquí con este gran reto". El galán protagonizará esta historia junto a la actriz mexicana Marlene Favela, quien recientemente dio vida a la villana del exitoso melodrama El amor invencible. Marlene Favela Marlene Favela y Fernando Colunga juntos en El maleficio | Credit: Televisa Espectáculos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El maleficio fue estelarizada en 1983 por el actor y productor mexicano Ernesto Alonso. Ahora será Colunga quien dará vida al hechicero Enrique de Martino. "Mucha gente cree que es la misma versión, no, esta es otra versión, como te digo con un gran respeto. Pero obviamente esperemos bajo la venia de Don Ernesto", dijo. El maleficio cuenta la historia de una viuda que, tras la muerte de su esposo, se dedica a criar a sus dos hijos. Su vida entrará en un misterioso y aterrador mundo cuando conoce al poderoso millonario Enrique de Martino, con quien acepta casarse. Tras mudarse a la casa de De Martino, Beatriz descubrirá que su ahora esposo es un hechicero que rinde culto a un ente diabólico y ha recurrido a la magia negra para hacerse de su enorme fortuna.

