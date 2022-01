La historia con la que Fernando Colunga regresa a la pantalla chica tras su renuncia a Malverde: el santo patrón El reconocido galán de telenovelas ya tiene nuevo proyecto con Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernando Colunga Fernando Colunga | Credit: TELEMUNDO En enero de 2020, Fernando Colunga firmaba un acuerdo con Telemundo Global Studios para protagonizar varias producciones originales de la cadena. El primero de esos proyectos iba a ser la ambiciosa superserie de época Malverde: el santo patrón, a cuyo protagónico terminó renunciando de última hora el reconocido galán de telenovelas, lo que llevó finalmente al actor y cantante mexicano Pedro Fernández a convertirse en el protagonista de dicha historia. Ahora, justo un año después de su renuncia a Malverde: el santo patrón, Colunga se alista para encabezar el elenco de la próxima miniserie de Telemundo Streaming Studios, producción que marcará oficialmente su debut en Telemundo y su esperado regreso a la pantalla chica. "El día y la noche… así podría definir esta nueva aventura. Espero que el público pueda disfrutar esta serie tanto como lo estamos haciendo todo el equipo detrás de este proyecto", comentó Colunga a través de un comunicado de prensa que difundió este martes la cadena. Fernando Colunga Fernando Colunga | Credit: TELEMUNDO "Agradezco a Telemundo y a Underground Producciones, así como a todos sus incansables colaboradores, por dejarme seguir soñando", agregó el galán de inolvidables melodramas mexicanos como Mañana es para siempre, Soy tu dueña y Porque el amor manda. Historia Basada en la serie original argentina Historia de un clan e inspirada en hechos reales, esta nueva miniserie cuenta la historia de los Greco, una familia que, bajo la apariencia de ser muy tradicional, esconde un clan muy delictivo. Aquiles Greco, personaje que interpreta Colunga, es un hombre disciplinado y autoritario, un oficial retirado que hará lo que sea necesario para mantener el estatus de su familia. Está casado con Marta (Lisa Owen), una mujer ambiciosa, con quien tiene cuatro hijos. Para lograr tener el poder que él y su esposa tanto anhelan, Aquiles arma un negocio muy lucrativo. Su hogar se convierte así en la base de sus operaciones, y poco a poco, descubrimos quienes realmente son estos individuos: una organización familiar responsable de secuestrar, torturar y matar a víctimas adineradas, demandando millones en rescate. Lisa Owen Lisa Owen será esposa de Colunga en la ficción | Credit: TELEMUNDO Pero cuando finalmente reciben el dinero, en vez de liberar a sus prisioneros – individuos influyentes de su mismo círculo social y amigos de sus hijos – los matan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elenco Colunga compartirá set de grabación en su esperado regreso a la televisión en esta miniserie dramática de 10 episodios con un elenco internacional de renombre que incluye a Lisa Owen (El señor de los cielos), Manuel Masalva (Narcos: México), Alejandro de Hoyos (Monarca), Samantha Siqueiros (No te puedes esconder), Roberta Damián (Parientes a la fuerza), Antonio de la Vega (¿Quien mató a Sara?), Rafael Ferro (Los internacionales), Delfina Chaves (Días de gallos) Celina Font (Victoria small) y Luis Machín (Mi hermano es un clon).

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La historia con la que Fernando Colunga regresa a la pantalla chica tras su renuncia a Malverde: el santo patrón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.