Fernando Colunga reaparece: el actor mexicano graba en Argentina su primera producción para Telemundo La ficción, adaptación de la serie argentina Historia de un clan, marca el esperado debut de Colunga en la cadena hispana tras su renuncia a Malverde: el santo patrón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernando Colunga Fernando Colunga | Credit: Mezcalent El acuerdo que firmó Fernando Colunga con Telemundo a principios de 2020 comienza a dar sus frutos. Un año después de que se hiciera oficial su decisión de renunciar a protagonizar la ambiciosa superserie de época Malverde: el santo patrón, el reconocido actor mexicano ya graba en Buenos Aires, Argentina, junto con un destacado elenco la ficción que marcará su esperado debut en la cadena de habla hispana y cuyo título aún está por confirmar. Manuel Masalva, quien comparte elenco con el galán de exitosas telenovelas como La usurpadora, Amor real, Soy tu dueña y Porque el amor manda, compartió este lunes unas imágenes desde su perfil de Instagram en las que se deja ver en compañía de Colunga. "Trabajando andamos y con este líder construyendo una familia y una historia increíble. Puro agradecimiento para semejante trabajo de todos los que están detrás día a día", escribió el actor de origen mexicano junto a la instantánea, que ya supera los 14 mil "me gusta". Fernando Colunga Manuel Masalva y Fernando Colunga en Historia de un clan | Credit: Instagram Manuel Masalva Masalva también tuvo palabras de agradecimiento para su compañero de escena. "Gracias Fernando por tremendo viaje y el gran aprendizaje de tu profesionalidad y generosidad. Eres único y poderoso, compañero. Te queremos", expresó el intérprete. Manuel Masalva Manuel Masalva y Fernando Colunga en Historia de un clan | Credit: Instagram Manuel Masalva El producto que graba actualmente Colunga en Argentina es una miniserie dramática de 10 episodios, que es una adaptación de la aclamada serie argentina Historia de un Clan. Inspirada en hechos reales, la ficción cuenta la historia de los Greco, una familia que, bajo la apariencia de ser muy tradicional, esconde un clan muy delictivo. Aquiles Greco (Colunga), es un hombre disciplinado y autoritario, un oficial retirado que hará lo que sea necesario para mantener el estatus de su familia. Está casado con Marta (Lisa Owen), una mujer ambiciosa, con quien tiene cuatro hijos. Para lograr tener el poder que él y su esposa tanto anhelan, Aquiles arma un negocio muy lucrativo. Su hogar se convierte así en la base de sus operaciones, y poco a poco, descubrimos quienes realmente son estos individuos: una organización familiar responsable de secuestrar, torturar y matar a víctimas adineradas, demandando millones en rescate. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También será El Conde Este no será, sin embargo, el único proyecto que protagonizará el exgalán de Televisa para Telemundo. La semana pasada, se reveló que el actor también encabezará el elenco de El Conde (título tentativo), la nueva serie original de Telemundo Studios. El Conde sigue la historia de Alejandro Galán (Colunga), quien es víctima de una conspiración en la que es acusado de asesinar a un candidato político y condenado a prisión. Tras su fuga, recuperará un tesoro secreto que le dejó un noble español que se convirtió en su mentor. Ahora como conde, ingresará al mundo de la política para ejecutar su venganza.

